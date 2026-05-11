본문 바로가기
로그인
내정보
계정관리
구독
유료 상품
로그아웃
고객센터
회원 메뉴 닫기
생글생글
시사·교양
학습·진로
생글+
지면보기
TESAT
공지사항
검색 입력창 열기
통합검색
검색
전체메뉴
시사·교양
경제
역사
과학
교양
학습·진로
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글+
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠 여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
지면보기
구독신청
공지사항
고객센터
전체메뉴 닫기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
전체
경제
역사
과학
교양
전체
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
구독신청
홈
[사진으로 보는 세상] 192일 앞으로 다가온 대학수학능력시험
입력 2026.05.11 09:00
수정 2026.05.11 09:00
생글생글 942호
sns 공유
메세지 공유
페이스북 공유
엑스 공유
네이버 공유
네이버밴드 공유
카카오톡 공유
글자 크기 조절
폰트사이즈 -4 작게
폰트사이즈 -2 작게
폰트사이즈 기준
폰트사이즈 +2 크게
폰트사이즈 + 크게
인쇄
링크 복사
2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 192일 앞으로 다가왔다. 지난 3일 기준으로는 수능이 ‘D-200’일이었다. 이날 서울 성북구 강북종로학원에 수능 D-200 안내문이 붙었다. 오는 11월 19일에 시행하는 수능은 현행 수능 체제의 마지막 시험이다. 지역의사제, ‘사탐런’ 등 변수가 많은 만큼 시기별 학습 전략을 촘촘히 세워야 한다고 입시 전문가들은 조언한다.
뉴스1
#숫자로 읽는 경제
#기준금리
#사진으로 보는 세상
#대학수학능력시험
#수능
#생글생글
사진으로 보는 세상
[사진으로 보는 세상] '인간의 한계' 어디까지일까?
[사진으로 보는 세상] 함께 자리한 '소나무 숲 속 봄과 가을'
[사진으로 보는 세상] 대왕마마, 시원하시죠?
상단 바로가기