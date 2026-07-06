[사진으로 보는 세상] 동화 속 정경 '하트 가로수'

충북 청주시가 북문로 임시청사 일대의 은행나무 가로수를 하트 형태로 다듬어 선보였다. ‘하트형 가로수길’의 등장은 국내 최초다. ‘아이스바’ 형태의 플라타너스 가로수길만큼 눈길을 끈다. 가지치기 아이디어 하나가 도심 표정을 바꾸고 있다.청주시 제공