[생글기자 코너] 세금 낭비 심각한데 지방 공항 또 만든다니

인천, 김포, 김해, 제주공항 외에도 한국에는 공항이 11개가 더 있다. 이 중 대부분은 만성적인 운영난에 시달리고 있다. 이런 상황에서도 신설을 추진 중인 공항이 8곳이나 된다.

한국에는 공항이 몇 개나 있을까? 해외 여행객이 많이 이용하는 인천·김포·김해·제주국제공항 외에도 우리나라에는 공항이 11개가 더 있다. 이 중 대부분은 이용객 수가 지속적으로 감소해 만성적인 운영난에 시달리고 있다. 이렇듯 적자를 내는 공항이 많은데도 신설을 추진 중인 공항이 8곳이나 된다.항공 정보 포털 시스템에 따르면 2022년부터 2025년까지 사천(64.7%), 대구(58.7%), 청주(47.1%) 공항은 이용객이 꾸준히 증가했다. 반면 양양, 울산, 군산공항 등은 이용자 수가 대폭 감소하는 추세다. 양양국제공항은 2022년 약 38만 명에서 2025년 약 6만 명으로 85% 가까이 감소했다. 2025년 기준 11개 지방 공항의 여객 합계는 약 1225만 명으로 인천국제공항 국제선(약 7407만 명)의 6분의 1 수준이다.재무 상태도 심각하다. 대구국제공항을 제외한 10개 지방 공항은 2015년 이후 단 한 번도 흑자를 낸 적이 없다. 그럼에도 여러 지자체가 신공항 건설을 추진하고 있다. 국토교통부에 따르면 지자체가 추진하고 있는 신공항 8개 건설에 드는 사업비만 24조원에 육박한다.이러한 문제는 지방자치단체 선거와 밀접한 관련이 있다. 일부 후보자는 선거에서 표를 얻기 위해 지방 공항 신설을 공약하기도 한다. 상업성이 낮은데도 지역 경기 부양을 내세우며 무리하게 공항 신설을 추진하는 것이다. 무리한 신공항 건설이 정말로 지역 경기 부양을 위한 것인지, 선거를 위해 세금을 낭비하는 포퓰리즘 정책인지 깊이 생각해볼 필요가 있다.안혜인 생글기자(위례한빛중 2학년)