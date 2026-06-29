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[사진으로 보는 세상] 푸른 하늘, 푸른 물빛…'물놀이 계절' 왔어요
입력 2026.06.29 09:00
수정 2026.06.29 09:00
생글생글 949호
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벌써 물놀이 계절이 시작됐다. 서울시는 여름철을 맞아 한강 야외 수영장과 물놀이장 총 6곳을 지난 19일 동시에 개장해 오는 8월 말까지 운영한다. 올해 개장하는 곳은 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장 등이다. 최근 여의도한강공원 수영장을 찾은 시민들이 물놀이를 즐기고 있다.
연합뉴스
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