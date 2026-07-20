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[사진으로 보는 세상] 한자리에 모인 '한류' 전도사들
문경덕 기자
입력 2026.07.20 09:00
수정 2026.07.20 09:00
생글생글 952호
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지난 13일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026 세계 한국어 교육자 통합연수 개회식’에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 전 세계 한국어·한국문화 교육자가 한자리에 모이는 이번 연수에 세종학당, 해외 정규 학교 파견 한국어 교원, 해외 대학 한국어 교원 등 총 547명이 참석했다. 한글의 우수성이 해외에 널리 알려지면서 한글이 새로운 K-웨이브의 주인공이 되고 있다.
문경덕 기자
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문경덕 기자
k13759@hankyung.com
안녕하세요. 문경덕 기자입니다. 현장의 순간을 가장 정확하고 깊이 있게 전하겠습니다.
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