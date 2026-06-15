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[사진으로 보는 세상] '수능 D-163' 학부모도 뛰어든 입시 전쟁
입력 2026.06.15 09:00
수정 2026.06.15 09:00
생글생글 947호
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지난 7일 서울 대치동 강남종로학원에서 열린 ‘수능 6월 모의평가 긴급 분석 및 대입 예측 설명회’에서 학부모들이 강사의 설명을 들으며 분석 자료와 씨름하고 있다. 오늘은 수능 D-163일 되는 날. ‘합격’을 위해 수험생뿐 아니라 학부모도 본격 손발을 걷어붙였다. “지성이면 감천”이란 말이 떠오른다.
연합뉴스
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