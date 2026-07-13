[대학 생글이 통신] 학원보다 더 중요한 '스스로 공부'

대학생 선배가 후배에게



학원에 많이 다닌다고 해서 반드시 성적이 오르지는 않습니다. 핵심은 얼마나 자기 주도적으로 공부하느냐입니다. 현재 내 수준에서 무엇을 어떻게 공부해야 할지 고민하는 일입니다.

고등학생 대부분이 적게는 한두 곳, 많게는 서너 곳의 학원에 다닙니다. 친구들이 다니는 학원을 따라 다니거나, 예전부터 오래 다니던 학원에 계속 다니는 학생도 적지 않습니다. 그러나 학원에 많이 다닌다고 해서 반드시 성적이 오르는 것은 아닙니다. 자신의 상황을 고려하지 않은 채 여러 학원에 다니다 보면, 시간과 에너지만 소비한 채 정작 중요한 공부 시간을 확보하지 못할 수 있습니다. 그저 불안한 마음에 여러 학원에 다니기보다 자신에게 정말 필요한 곳을 선택해야 합니다.먼저 자신의 학습 수준을 객관적으로 점검하고, 현재 다니고 있는 학원이 실제 도움이 되는지 판단해봐야 합니다. 특정 과목에서 개념 이해가 부족하거나 혼자 공부하기 어려운 경우라면 학원의 도움을 받는 것이 효과적일 수 있습니다. 하지만 이미 기본 개념을 충분히 이해하고 있고, 스스로 공부할 수 있는 과목이라면 굳이 학원에 다닐 필요는 없습니다.저는 고등학교 3학년 때 영어 과목을 두 개 수강했습니다. 한 과목은 학원에 다녔고, 다른 한 과목은 다니지 않았습니다. 처음에는 학원에 다니지 않는 과목의 성적이 잘 나오지 않을까 봐 불안했습니다. 그러나 결과적으로는 그 과목에서 더 좋은 성적을 거뒀고, 전교 1등에 오르기도 했습니다. 스스로 공부할 시간을 충분히 확보한 덕분이었다고 생각합니다.학원에 다닌다는 사실만으로 충분히 공부하고 있다고 착각하는 일도 경계해야 합니다. 학원 수업을 듣는 것은 공부의 일부일 뿐입니다. 그 내용을 완전히 이해하고 자신의 것으로 만드는 과정은 결국 스스로 공부하는 시간에 이뤄집니다. 만약 학원 일정에 쫓겨 혼자 공부할 시간을 확보하지 못한다면 아무리 많은 내용을 배워도 실제 시험에서는 제대로 활용하기 어렵습니다.효율적인 학습을 위해서는 학원과 자기주도학습의 균형을 잘 맞추는 것이 중요합니다. 학원을 선택할 때는 나의 약점을 보완할 수 있는지, 학원 수업 후 복습 시간을 충분히 확보할 수 있는지 등을 함께 고려해야 합니다. 또한 학원에서 배우지 않는 과목도 소홀히 하지 않고 스스로 계획을 세워 꾸준히 공부해야 합니다.핵심은 학원 수업 수강 여부가 아니라 얼마나 자기 주도적으로 공부하느냐입니다. 현재 내 수준에서 무엇을 어떻게 공부해야 할지 고민하고, 학원과 스스로 공부하는 시간을 균형 있게 확보한다면 성적을 효과적으로 올릴 수 있을 것입니다.서정원 고려대 경영학과 23학번