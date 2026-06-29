[대학 생글이 통신] 6월 모의고사 꼼꼼하게 복기하세요

대학생 선배가 후배에게



6월 모의고사는 전국 단위에서 내 위치를 객관적으로 보여줍니다. 점수보다 중요한 것은 복기입니다. 시험이 끝난 직후 교시별로 시험을 어떻게 운영했는지 구체적으로 돌아봐야 합니다.

6월이 오면 선배들은 입을 모아 6월 모의고사가 진짜 실력을 가늠하는 첫 시험이라고 강조합니다. 학원가와 언론에서는 6월 모의고사의 난이도와 출제 경향을 분석하느라 분주합니다. 그러다 보니 많은 학생이 이 시험 한 번으로 자신의 미래가 결정될 것처럼 불안해합니다. 하지만 이 시험의 진짜 의미를 차분하게 짚어볼 필요가 있습니다.6월 모의고사가 중요한 이유는 출제 기관이 수능을 주관하는 한국교육과정평가원이라는 점입니다. 또 재학생뿐 아니라 재수생과 반수생 등 N수생이 함께 보는 첫 시험이기도 합니다. 따라서 6월 모의고사는 전국 단위에서 내 위치를 객관적으로 보여줍니다.이 시험의 결과를 어떻게 받아들여야 할까요? 점수보다 더 중요한 것은 시험 당일에 대한 복기입니다. 시험이 끝난 직후 교시별로 시험을 어떻게 운영했는지 구체적으로 되돌아봐야 합니다. 1교시 국어 영역부터 마킹을 마치는 순간까지의 시간 배분, 어려운 문제를 만났을 때 넘어가는 판단의 속도, 집중력이 떨어지는 시점의 멘탈 관리 등을 꼼꼼하게 점검해야 합니다. 만약 특정 과목에서 시간이 부족했다면 킬러 문항에 지나치게 많은 시간을 쏟았기 때문인지, 전반적인 독해 속도가 느려서였는지 등을 분석해 앞으로 적용할 시험 운영 계획을 새로 세워야 합니다.성적을 분석할 때는 단순한 점수나 등급이 아니라 문항별 정·오답의 본질을 파헤쳐야 합니다. 맞은 문제는 넘어가고 틀린 문제만 보는 오답 노트 방식은 지양해야 합니다. 시험지를 다시 펼치고 문항을 세 가지 범주로 분류합시다. 첫째는 확실한 근거를 가지고 맞힌 문제, 둘째는 매력적인 오답 선지에 헷갈렸거나 찍어서 맞은 문제, 셋째는 아는 개념인데 실수했거나 시간이 부족해 틀린, 즉 다음 시험에서는 충분히 맞힐 수 있었던 문제입니다. 이 중에서 두 번째와 세 번째에 해당하는 문항을 집중적으로 파고들어야 합니다. 헷갈리거나 찍어 맞힌 문제는 사실상 틀린 문제로 간주하고 출제 의도와 개념을 다시 정립해야 하며, 맞힐 수 있었던 문제는 실수의 원인을 분석해 실전 강령에 추가해야 합니다.N수생의 유입으로 백분위와 등급이 다소 떨어졌더라도 실망할 필요는 없습니다. 오히려 나의 약점을 미리 발견하고 객관적 위치를 파악했다는 사실에 감사해야 합니다. 6월에 넘어져 다친 자리는 아프겠지만, 그 덕분에 수능이라는 진짜 무대에서 넘어지지 않도록 면역력을 키운 셈입니다.지인우 대전대 한의학과 21학번