[대학 생글이 통신] "3월 성적이 수능 성적" 정말일까?

대학생 선배가 후배에게



경험자로서 단언컨대 3월 모의고사 성적은 입시 결과를 내다보는 예언서가 아닙니다. 그보다는 앞으로의 공부 방향을 잡아 줄 학습 설계도에 가깝습니다.

4월이 되면 고3 수험생에게 불청객이 찾아옵니다. 3월 학력평가 성적표입니다. 성적표를 받아든 느낌은 제각각 다를 것입니다. 예상보다 높은 점수에 기분이 들뜨는 사람도 있겠지만, 겨울방학 내내 흘린 땀방울에 비해 초라한 점수를 마주하며 좌절감을 느끼는 사람도 많지 않을까 생각합니다.더구나 “3월 모의고사 성적이 수능 성적”이라는 속설 앞에 더 움츠러들 수도 있습니다. 하지만 경험자로서 단언컨대 3월 모의고사 성적은 입시 결과를 내다보는 예언서가 아닙니다. 그보다는 앞으로의 공부 방향을 잡아줄 학습 설계도에 가깝습니다.학교 현장과 입시 관련 커뮤니티에서는 “3월 성적이 수능 성적”이라는 괴담 같은 속설이 떠돕니다. 이 말은 반은 맞고 반은 틀리다고 할 수 있습니다. 상위권 학생들이 3월 성적을 끝까지 그대로 유지하는 경향이 높은 것은 사실입니다. 하지만 그것은 상위권 학생들이 그만큼의 학습량을 지키기 때문입니다. 앞으로 얼마나, 어떻게 공부하느냐에 따라 성적은 얼마든지 바뀔 수 있습니다.게다가 3월 모의고사는 출제 범위가 제한적입니다. 고3의 경우 탐구 영역이나 수학 미적분 등 핵심 과목의 진도가 아직 다 나가지 않은 상태에서 치른 시험입니다. 즉 3월 모의고사 점수는 지난 겨울방학의 학습 이행도를 보여주는 지표입니다.성적이 아쉽다면 지금 당장 해야 할 일은 시험지를 꺼내 복기하는 것입니다. 우리가 주목해야 할 점은 두 가지입니다. 첫째, 몰라서 틀렸는가 아는데도 틀렸는가입니다. 계산 착오나 마킹 실수 등 단순한 실수인지, 아니면 개념 자체가 정립되지 않아 틀린 문제인지를 냉정하게 구분해야 합니다. 반대로 얼떨결에 찍어서 맞힌 문제도 있습니다. 내 진짜 점수를 알기 위해선 이런 문제들을 구분해내야 합니다.둘째, 시간 배분이 적절했는지 생각해봐야 합니다. 점수와 별개로 시험 시간 내에 모든 문제를 풀었는지가 중요합니다. 만약 시간이 모자랐다면 실력이 부족해서일 수도 있지만, 문제풀이 순서나 접근 방식 등 전략이 잘못된 것일 수도 있습니다. 바로 이것이 시험 시나리오가 필요한 이유입니다. 시간 운용 전략이 있어야 엉뚱한 곳에 낭비하는 시간 없이 매끄럽게 시험을 치를 수 있습니다.다음 원고에서는 등급별·오답 유형별로 정리하는 방법, 성적대에 따른 공부 방법 등을 다뤄보겠습니다. 3월 모의고사 성적에 너무 낙담하거나 자만하지 말고 공부 페이스를 꾸준하게 유지하며 4월을 보냈으면 합니다.지인우 대전대 한의학과 21학번