[대학 생글이 통신] 영어 내신 시험, 모의고사처럼 풀어보자

대학생 선배가 후배에게



영어 내신 상위권과 최상위권을 가르는 것은 변형 문제입니다. 효율적으로 대비하려면 지문을 모의고사형으로 읽어야 합니다. 문장 성분 간 관계와 문단 순서의 논리를 이해해야 합니다.

영어 내신 대비는 어찌 보면 약간 귀찮게 느껴질 수 있습니다. 수능 영어 모의고사 대비를 이미 중학교 때 끝내는 학생이 많아 고등학교에서 영어 내신을 굳이 따로 준비할 필요가 있는지 의문이 들기 때문입니다. 그래서 내신시험 시기가 다가오면 무작정 본문을 외우는 학생도 적지 않습니다. 하지만 내신에서도 변형된 지문과 외부 지문의 출제 비중이 높아지고 있어 단순 암기로는 고득점을 보장하기 어렵습니다.효율적인 영어 내신 대비를 위한 첫 단계는 지문을 모의고사형으로 이해하는 것입니다. 해석 자체에 초점을 두기보다 문장 성분을 분석해 관계를 명확히 파악하고, 문단의 순서가 왜 그렇게 돼 있는지 논리적으로 이해해야 합니다. 고등학교 선생님들도 점점 내신을 준비하며 자연스럽게 수능 모의고사까지 대비할 수 있는 방향으로 출제하고 있습니다. 따라서 공부할 때도 모의고사 유형의 문제를 염두에 두고 지문을 분석해보는 것이 좋습니다.문장 간 유기적 연결고리를 이해하고 글 전체의 전개 방식을 파악하는 훈련은 문장 넣기나 순서 배열 문제를 푸는 데 도움이 됩니다. 또 지문의 핵심 키워드를 추출해 한 문장으로 요약해 작성하는 연습을 하면 주제와 제목을 묻는 문제에 효과적입니다.지문을 이해한 다음에는 출제자의 관점에서 변형할 수 있는 요소를 찾아내야 합니다. 수업 시간에 강조한 문법이나 지문의 주제가 집약된 문장은 어법 변형이나 빈칸 추론 문제로 나올 가능성이 큽니다. 지문에 나온 단어와 의미가 유사한 다른 어휘가 시험에 나올 수도 있으니 주요 형용사와 동사의 유의어와 반의어를 알아둘 필요가 있습니다. 글의 흐름을 전환하는 접속사는 빈칸 문제의 단골 소재이므로 의미와 용법을 숙지해야 합니다.서술형은 대개 특수 구문이나 복잡한 문법 요소를 포함한 문장에서 출제됩니다. 도치, 강조, 가정법 등이 쓰인 문장을 선정해 주어진 조건에 맞춰 조합하는 연습을 반복해야 합니다. 단순한 ‘통암기’는 변형된 문제가 나왔을 때 유연하게 대처하기 어렵습니다. 수업 시간에 다룬 다양한 형식의 문장을 바탕으로 영작해보는 것이 도움이 됩니다.영어 내신에서 상위권과 최상위권을 가르는 요소는 변형 문제라고 할 수 있습니다. 따라서 현재 자신의 성적을 정확히 파악하고, 어떤 공부가 더 필요한지 한 번쯤 점검해볼 필요가 있습니다. 노력해서 안 될 것은 없습니다. 지금까지 얘기한 내용을 적용해본다면 분명 만족스러운 성적표를 받을 수 있을 것입니다.지인우 대전대 한의학과 21학번