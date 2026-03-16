표준어 ‘으레’는 원래 한자어 ‘의례(依例)’에서 온 말이다. 말은 세월이 흐름에 따라 발음이 변하기도 하는데, 이에 맞춰 표준어도 바꾼 것이다. ‘으레’의 경우는 모음이 단순화한 형태를 표준어로 삼았다.

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어원은 ‘의례(依例)’ … 한자 의식 흐려져

정확한 용법 위해 말의 유래 알아야

홍성호 이투데이 여론독자부장·前 한국경제신문 기사심사부장

“금과 은은 전쟁 발생과 같은 지정학적 위험이 높아지면 으레껏 안전자산으로 추천됐다.” “대전역에 있는 성심당 빵집. 대전을 찾는 방문객들은 으례 이 역사(驛舍) 빵집에 들러 빵을 사 간다.” 두 문장에 공통으로 들어간 말이 있다. 일상에서 흔히 쓰는 말이다. ‘으레껏’과 ‘으례’는 형태는 살짝 다르지만 ‘두말할 것 없이 당연히’란 의미로 쓰인, 같은 말이다. 이 말은 또 ‘으레’ ‘의례’ ‘으례히’ 등 여러 형태로 쓰여 헷갈리게도 한다. 이 중 ‘으레’ 하나만 바른 말이고, 나머지는 다 비표준어다.표준어 ‘으레’는 원래 한자어 ‘의례(依例)’에서 온 말이다. 이 말이 조금씩 형태를 바꿔 여러 가지로 쓰여, 1988년 현행 한글맞춤법 개정 때 ‘으레’ 하나로 통일했다. 말은 세월이 흐름에 따라 발음이 변하기도 하는데, 이에 맞춰 표준어도 바꾼 것이다. ‘으레’의 경우는 모음이 단순화한 형태를 표준어로 삼았다(복모음 ‘의례’ → 단모음 ‘으레’로). 과거 ‘미류(美柳)나무’로 써오던 것을 ‘미루나무’로 바꾼 것도 이때였다. 부사인 ‘으레’에 접미사 ‘-이/-히’를 붙여 ‘으레이’ ‘으레히’로 쓰는 경우도 있는데, 이 역시 표준어로 인정하지 않았다.‘의’가 ‘으’로 바뀐 것은 좀 더 빨랐다. 1973년 양주동 감수 <새국어대사전>과 1982년 민중서림 <국어대사전>만 해도 ‘으례’가 표준어였다. 지금도 ‘으레’ 표기가 헷갈리는 까닭은 이 말이 애초에 한자어 ‘의례’에서 시작되었기 때문이 아닌가 싶다.이처럼 우리말에는 한자 의식이 희미해져 고유어인 듯 착각하게 하는 말이 꽤 있다. 한자어를 우리말 안에서 외래어로 분류할지를 둘러싸고 논란이 있지만, 넓은 개념으로 본다면 일종의 ‘귀화어’로 간주할 수도 있을 것이다. ‘귀화어’란 외래어가 우리말 안에 들어와 오랜 세월 사용되면서 외래어 느낌이 없어지고 우리말에 뿌리내린 말이다. 담배(tabaco), 빵(pão)을 비롯해 붓(筆), 가방(kabas), 구두(kutsu[靴]), 가마니(kamasu[叺]), 고무(gomme), 배추(白菜), 사냥(山行), 짐승(衆生) 같은 말이 대표적이다. 이들은 딱 봤을 때 외래어나 한자어 같지 않고 마치 고유어인 줄 착각하기 쉬운 말이라는 것이 외래어와의 차이점이다.‘말의 자연스러움’ 정도로 우리말의 구성을 나눠볼 수 있다. 단계별로 고유어에서 시작해 한자어, 귀화어, 외래어, 외국어로 구별할 수 있다. 뒤로 갈수록 자연스러움이 떨어진다. ‘고유어’는 ‘순우리말’ 또는 ‘토박이말’이라고도 한다. 얼굴, 코, 입, 눈, 아버지, 어머니, 하늘, 땅 등처럼 본디부터 있던 말을 가리킨다.‘한자어’는 말 그대로 한자에서 온 말이다. 우리말에는 한자를 기반으로 한 말이 부지기수다. 한자는 뜻글자라 말의 유래를 알고 나면 의미와 용법을 훨씬 이해하기 쉽다. 가령 ‘저격’이나 ‘잠식’ 같은 말을 살펴보자. ‘저격(狙擊)’은 일정한 대상을 노려서 치거나 총을 쏨을 뜻하는 말이다. ‘저(狙)’는 긴팔원숭이를 가리킨다. 꾀가 많아 먹잇감이 있으면 틈을 노려 단번에 후려친다. 여기에 ‘치다, 두드리다’를 뜻하는 ‘격(擊)’을 붙였다. 그러니 직역하면 ‘긴팔원숭이가 후려친다’는 뜻이다. ‘저격’은 여기에서 어떤 대상을 노려서 치거나 총을 쏜다는 의미로 확장된 것이다. ‘잠식(蠶食)’도 말의 정체를 알고 나면 이해하기 쉽다. ‘누에 잠, 먹을 식’의 결합이다. 누에를 보면 조그만 입으로 뽕잎을 야금야금 갉아먹는데, 이게 바로 ‘잠식’이다. 즉 누에가 뽕잎을 갉아먹듯 점차 조금씩 침략해 먹어 들어감을 나타내는 말이다.‘외래어’는 오랜 세월 우리말 안에서 자연스럽게 쓰여 우리말의 일부가 된 말들이다. 귀화어에 비해선 우리말에 동화된 정도가 떨어진다. 아나운서, 아르바이트, 카메라, 모델, 라디오, 버스, 컴퓨터, 피아노 등이 대표적이다. 이들은 따로 적절한 우리말 대체어가 없다. ‘외국어’란 외국에서 들어온 말로, 아직 국어로 정착되지 않은 단어를 말한다. 무비, 밀크, 스쿨, 벤치, 테이블 등은 외국어에 해당한다. 이들은 우리말 번역어 등 대체어가 있는 말이다.