진학사 서울권 대학 분석

홍익대, 전년 0%서 올해 26.4%로 최고

사탐 1·2등급 30% 급증…핵심 변수로

2026학년도 대학수학능력시험(수능)에서 사회탐구 2과목을 치르고 자연계 학과 대학에 지원한 수험생 수가 전년 대비 약 4.3배 증가한 것으로 나타났다. 17일 진학사가 사탐 응시자의 자연계 지원이 가능한 대학 중 서울권 13곳을 분석한 결과, 자연계 학과 지원자 가운데 수능에서 사탐만 2과목을 본 수험생의 비율은 모두 15.9%로 집계됐다.3.7%에 불과하던 전년과 비교하면 12.2%p 급증한 수치다. 대학별로 보면 홍익대가 전년 0%에서 올해 26.4%로 증가율이 가장 높았다. 홍익대는 지난해까지 사탐 응시자의 자연계 학과 지원이 불가능했지만, 올해부터 이 제한을 풀었다. 사탐 2과목 응시자의 자연계 학과 지원 비율이 가장 높은 대학은 27.1%를 기록한 숙명여대였다. 그다음이 홍익대(26.4%), 건국대(25.2%), 서울시립대·동국대(20.5%), 한양대(18.2%), 서강대(17.7%), 이화여대(17.1%) 순이었다.연세대와 고려대는 각각 9.1%였다.과탐을 1과목 이상 응시하고 인문계열에 지원한 수험생 비율은 서울 소재 주요 대학 15곳 기준 20.5%로 파악됐다. 전년(30.8%) 대비 10.3%p 감소했다. 진학사는 수험생의 대학 ‘교차지원’ 양상이 과거에는 과탐을 응시한 자연계 학생이 인문계 학과에 지원하는 것이었다면, 올해에는 사탐을 선택한 자연계 학생이 사탐 응시자를 허용하는 자연계 학과에 지원하는 흐름으로 바뀌었다고 분석했다.올해 수능에서는 탐구영역 중 사탐만 선택한 인원이 60%에 달할 정도로 ‘사탐런’ 현상이 두드러졌다. 사탐 1과목·과탐 1과목 응시생까지 합하면 사탐 1과목 이상 응시자는 77%가 넘는다.이에 따라 사탐에서 1·2등급을 받은 수험생이 전년 대비 30% 급증하면서 대입의 당락을 가를 핵심 변수로 떠오르기도 했다. 우연철 진학사 입시전략연구소장은 “탐구 과목 선택이 단순한 시험 전략을 넘어 지원할 수 있는 계열과 대학을 결정짓는 핵심 변수로 작용하고 있다”며 “앞으로 정시 지원에서는 계열 구분보다 탐구 허용 구조와 대학별 반영 방식을 함께 고려하는 전략이 중요해질 것”이라고 말했다.연합뉴스