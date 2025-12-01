[숫자로 읽는 교육·경제] '챗GPT 천하' 흔들…"제미나이, AI 승자 될 것"

생각하기와 글쓰기



생성형AI 기술·사용자 수 격차 좁혀져

구글 최신 AI '제미나이3 프로'

이미지 해석·코딩 등 더 뛰어나

NIE 포인트

챗GPT는 대규모 모델 업데이트 때마다 인공지능(AI)의 역사를 새로 썼지만, 최근 강력해진 구글 제미나이의 반격에 그 독보적 위상이 흔들리고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.구글이 지난달 18일 제미나이3 프로를 출시한 뒤 테크업계에선 오픈AI 최신 모델 GPT-5.1을 뛰어넘었다는 평가가 쏟아지고 있다. 테크 리뷰 매체 톰스가이드는 두 모델을 이미지 해석· 코딩·창의적 글쓰기 등 11개 항목으로 비교한 결과, 7개 항목에서 제미나이3 프로 성능이 더 뛰어났다고 밝혔다. 사용자의 요구를 깊이 이해하는 추론 능력과 창의적 사고 면에서 제미나이3 프로가 판정승을 거뒀다는 것이다. 제미나이3 프로는 AI 성능 벤치마크인 ‘인류의 마지막 시험’에서도 정답률 37.5%를 기록하며 GPT-5(24.8%)를 크게 앞섰다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 챗GPT 기술력이 제미나이에 따라잡혔다는 사실을 인정한 것으로 알려졌다. 디인포메이션에 따르면 올트먼 CEO는 지난달 사내 메모를 통해 “구글의 AI 발전이 회사에 일시적인 경제적 역풍을 불러일으킬 수 있다”고 했다.구글이 우위를 확보한 것은 그간 대형 AI 모델의 빠른 발전을 가로막은 ‘사전 훈련’ 문제를 먼저 해결한 결과라는 게 전문가들의 분석이다. 사전 훈련은 초기 AI 아키텍처에 방대한 데이터를 학습시켜 모델의 틀을 잡는 과정이다. AI 모델 개발 초기에는 더 많은 데이터와 컴퓨팅 파워를 투입하면 이에 비례해 성능이 발전하는 ‘스케일링 법칙’이 작용했다. 하지만 지난 1년간 오픈AI와 구글 모두 이 법칙의 한계에 부딪혀 개발 속도가 둔화했는데, 이번에 구글이 이 문제를 풀어냈다는 얘기다.오픈AI는 빼앗긴 선두를 탈환하기 위해 ‘AI를 통한 AI 훈련’ 기술에 역량을 집중하고 있다. 올트먼 CEO는 “단기적 경쟁 압박 속에서도 집중력을 유지해야 한다. 대부분 연구팀이 초지능에 진정으로 집중하는 게 중요하다”며 구성원을 독려한 것으로 전해졌다.일각에서는 스마트폰을 처음 개발한 IBM이 아니라 애플이 시장을 석권했듯 구글이 AI 시장을 재편할 것이란 전망이 나온다. 후발 주자인 구글의 최대 강점은 ‘AI 풀스택’ 기업이라는 것이다. AI 클라우드와 반도체(텐서프로세싱유닛·TPU), 픽셀폰 같은 하드웨어부터 모바일 운영체제인 안드로이드, 웹브라우저 크롬, 검색엔진 구글 등 소프트웨어까지 AI 기술의 전체 생태계를 확보하고 있다. 디인포메이션은 “제미나이라는 이름은 사라지고 모든 고품질 기술이 크롬과 구글에 조용히 통합될지 모른다”고 분석했다.실리콘밸리=김인엽 한국경제신문 특파원1. 챗GPT와 제미나이가 어떤 점에서 차이 나는지 알아보자.2. 자신이 어떤 용도로 AI를 사용하는지 친구들과 공유해보자.3. ‘AI 커닝’이 문제가 되고 있다. 무엇이 해결책일까?