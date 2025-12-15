[숫자로 읽는 교육·경제] 미국 엔비디아 칩 'H200' 중국 수출 허용

생각하기와 글쓰기



트럼프 "시진핑에 통보했다"

'중국 때리기'보다 길들이기

"최종 승자는 젠슨 황" 분석도

도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 H200 인공지능(AI) 칩의 중국 수출을 허용하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 8일(현지 시간) SNS를 통해 “엔비디아가 H200 제품을 중국과 기타 국가의 승인된 고객에게 파는 것을 허용하겠다고 시진핑 중국 국가주석에게 통보했다”고 했다. 이어 “시 주석이 긍정적으로 반응했다”며 “(매출의) 25%는 미국(정부)에 지급될 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 “AMD와 인텔 등 다른 미국 기업에도 동일한 방식이 적용될 것”이라고 했다. 그러면서 이번 조치가 일자리 창출과 국가 안보, AI 분야에서 미국이 선두 자리를 지키는 데 도움이 될 것이라고 했다. H200은 엔비디아의 최첨단 칩인 블랙웰과 내년 출시되는 루빈에 비하면 성능이 떨어지지만 기존에 중국 수출이 허용된 H20보다 성능이 6배나 좋은 고사양 칩이다.미국 정부는 그동안 중국에 강경 모드로 일관했다. 2020년 5월 화웨이 규제를 시작한 건 도널드 트럼프 정부 1기 때다. 조 바이든 정부 시절인 2022년 7월엔 중국 대상 14나노미터(nm, 1nm=10억분의 1m) 이하 공정용 반도체 장비 수출 통제를 시작했고, 석 달 뒤엔 최첨단 AI 가속기 공급 라인을 틀어막았다. 이후 성능을 낮춘 AI 가속기의 대중 수출이 일부 허용되긴 했지만, 트럼프 2기 들어서도 미국의 규제 강도는 점점 높아졌다.매출의 약 15%를 차지하는 중국 사업이 막힌 엔비디아, AMD 등 미국 AI 가속기 개발사와 램리서치 등 반도체 장비 업체들은 반발했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국이 첨단 AI 칩의 중국 판매를 금지하면 중국 시장을 잃을 뿐 아니라 중국의 AI 칩 독립을 부추길 수 있다며 트럼프 행정부에 규제 완화를 설득해왔다.반도체업계에선 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 AI·반도체 굴기를 견제하기 위해선 ‘강한 규제’보다 ‘길들이기’가 효과적이라고 판단한 것이란 분석이 나온다. 엔비디아의 최신 고성능 AI 가속기 ‘블랙웰’ 시리즈보다 떨어지는 제품의 수출을 허용해 중국의 반도체 자립 속도를 늦추고 미국 의존도를 높이려는 목적에서다. 엔비디아는 이번 조치에 “미국 AI 칩 산업이 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있도록 허용한 결정”이라며 환영했다. 하지만 중국이 첨단 AI 칩을 대량으로 확보하면서 AI 경쟁력이 더 높아질 것이라는 우려도 만만치 않다.이상은 한국경제신문 워싱턴 특파원/ 황정수 기자