[생글기자 코너] K컬처 인기, 한복산업 성장 기회로 활용하자

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계적 흥행에 성공하며 작품에 나오는 한복에 대한 관심도 높아졌다. 하지만 한복 산업에 대한 정부의 효과적 지원은 여전히 부족하다는 비판이 나온다.국회 문화체육관광위원회 김승수 의원은 최근 “한복은 단순히 옷이 아니라 한국의 전통적 미감과 국가적 정체성을 세계에 소개하는 문화적 자산”이라며 문화체육관광부의 정책적 지원이 미흡하다고 지적했다.문체부의 한복 산업 실태 조사는 2022년부터 중단됐다. 한복 산업이 처한 상황을 정확히 파악하지 못하고 있는 셈이다. 산업 성장의 기반이 되는 연구·개발 지원 역시 지난 5년간 두 차례에 불과했다. 한복 문화 진흥을 위해 설립한 공공기관인 한국한복진흥원은 최근 3년간 운영하던 사업이 중단돼 내년 정부 예산안에 따르면 국비 지원을 전혀 못 받게 됐다.법적 기반도 취약하다. 한식은 한식진흥법에 따라 농림축산식품부가, 한옥은 한옥 등 건축 자산의 진흥에 관한 법률을 근거로 국토교통부가 지원하고 있다. 반면 한복은 관련 법이 없어 제도적 뒷받침이 부족하다. 문체부는 10월 21일을 한복의 날로, 10월 셋째 주를 한복 문화 주간으로 지정했지만, 실효성 있는 한복 산업 활성화 방안은 마련하지 못했다는 평가를 받는다.K-팝 등 한류 콘텐츠가 세계 곳곳에서 인기를 얻고 있는 지금은 한복을 세계에 알릴 좋은 기회다. 우리가 가진 또 하나의 문화 자산인 한복을 제대로 활용하고 발전시킬 수 있는 정책이 필요하다.이다은 생글기자(청심국제고 3학년)