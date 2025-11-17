[대학 생글이 통신] 수능 D-365…예비 고3이 해야 할 일

대학생 선배가 후배에게



지난 13일 2026학년도 대학수학능력시험이 시행되면서 현재 고등학교 2학년 학생들은 수능 ‘D-365일’을 지나게 됐습니다. 수험생으로서 마지막 겨울방학을 맞이할 예비 고3을 위해 몇 가지 이야기를 전하려고 합니다. 이번 겨울을 어떻게 보내느냐에 따라 남은 수험 생활이 달라집니다. 특히 재수생들이 본격적으로 공부를 시작하는 1월 이전에 해야 할 일이 있습니다.먼저 이 시기에 반드시 해야 할 것은 부족한 개념 다지기입니다. 고3이 되었다고 해서 내 실력이 업그레이드되지는 않습니다. 2학년 때 수능 과목을 열심히 공부했다고 해도 대부분 개념 이해와 응용에 머물러 있습니다. 심화 과정을 이미 경험한 재수생과 경쟁해 좋은 성적을 얻으려면 개념부터 확실하게 잡아야 합니다.2학년까지 중위권에서 벗어나지 못한 사람은 물론이고, 상위권 학생도 이 시기엔 개념서를 볼 것을 추천합니다. 개념을 어느 정도 이해하고 있는 상위권 학생이라면 어차피 금방 끝낼 수 있을 테니 시간 낭비라고 생각하지 말고 꼭 개념서부터 시작하기를 권합니다.수능 특강이나 기출문제로 넘어가기 전에 개념서 한 권은 꼭 완독하고 다음 단계를 밟아나가세요. 문제를 푸는 속도부터 달라집니다. 다만 개념을 다지는 기간이 너무 길어지면 안 됩니다. 늦어도 3월이 되기 전까지는 끝내는 것을 목표로 해야 합니다.예비 고3의 겨울방학은 무엇보다 기초를 단단히 하는 시기입니다. 당연한 이야기 같지만, 당연한 일을 제대로 하는 수험생이 생각보다 많지 않습니다. 꽤 높은 등급을 받은 재수생들도 연초에는 개념서부터 본다는 사실을 기억하세요. 겨울방학 중간에 개념서를 완독하면 그때 수능 특강과 기출문제 풀이를 시작하면 됩니다.두 번째로 할 일은 수면 패턴 잡기입니다. 우리 뇌는 잠에서 깨어난 지 3시간 뒤에 최적의 컨디션이 된다고 합니다. 수능 시작 시간을 감안하면 오전 5시 반에 기상하는 것이 가장 좋겠지요. 당장 그 시간에 일어나는 것은 어려울 수 있으니 6시 반에 일어나는 것부터 도전해보세요.수면 패턴을 일정하게 하는 것은 길게 봤을 때 체력적인 면에서도 큰 도움이 됩니다. 겨울방학 때만이라도 하루 7시간 반 이상의 수면 시간을 지킨다면 건강한 몸과 마음으로 수험 생활을 버텨나갈 수 있을 것입니다. 단, 체력을 기르기 위한 운동은 무리하지 않는 선에서 해야 합니다. 체력을 다져놓는다면 7~8월 무더위 속에서도 꼿꼿이 앉아 공부에 집중할 수 있을 것입니다.지인우 대전대 한의학과 21학번