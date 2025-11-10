생각하기와 글쓰기



13일 수능…수험생 유의사항

시계는 전자화면 없는 아날로그만 허용

오는 13일 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험에서는 휴대폰, 스마트기기, 태블릿PC, 블루투스 이어폰 등의 반입이 금지된다. 수험생은 시험 당일 고사장에 입실할 때 신분증과 수험표를 꼭 지참해야 한다.교육부는 이 같은 내용을 담은 ‘2026학년도 수능 수험생 유의사항’을 4일 발표했다. 교육부에 따르면 수험생은 시험 당일 오전 8시10분까지 사진이 부착된 신분증(모바일 신분증 제외)과 수험표를 챙겨 지정된 고사장에 도착해야 한다. 수험표를 분실한 경우 사진과 신분증을 준비해 오전 8시까지 시험장 내 관리본부로 가면 재발급받을 수 있다. 단 사진이 응시원서에 붙인 것과 동일해야 한다.시계는 결제·통신 기능과 전자식 화면 표시기가 없는 아날로그 시계만 휴대할 수 있다. 모든 전자기기는 1교시 시작 전까지 감독관에게 제출해야 한다. 전자기기를 소지하다가 적발되면 부정행위로 간주돼 해당 시험이 무효 처리된다. 보청기, 돋보기, 연속혈당측정기 등 신체·의료적 사유로 필요한 물품은 매 교시 감독관의 사전 점검을 거쳐 소지할 수 있다.필수 과목인 한국사 영역에 응시하지 않으면 시험이 무효 처리되고 성적통지표도 발급되지 않는다. 사회·과학탐구 영역에서는 수험생이 선택한 과목 순서에 따라 응시해야 한다. 선택 과목과 순서는 수험표와 책상 상단 스티커에서 확인할 수 있다. 답안지는 배부받은 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 작성해야 한다.이미경 한국경제신문 기자