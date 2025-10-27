[숫자로 읽는 교육·경제] 경제성장률 4%대 추락…4중전회서 돌파구 찾나

생각하기와 글쓰기



무역전쟁에 불확실성 커져

3분기 GDP 불과 4.8% 증가

내수보다 첨단투자 힘 실을듯

NIE 포인트

올해 3분기 중국 경제성장률이 1년 만에 4%대로 주저앉았다. 미국과의 무역 전쟁이 이어지는 데다 내수 및 투자가 곤두박질치고 있어서다. 디플레이션(경기 둔화 속 물가 하락) 압력이 높아지자 추가 경기 부양책을 요구하는 목소리가 커지고 있다.이날 중국 국가통계국에 따르면 올 3분기 중국 GDP는 1년 전 동기보다 4.8% 증가해 1분기(5.4%), 2분기(5.2%)보다 크게 낮아졌다. 분기 기준으로는 지난해 3분기(4.6%) 후 최악이자 1년 만에 4%대 성장률을 나타냈다. 다만 올 1~3분기 누적 성장률은 5.2%로 집계돼 중국 정부의 연간 경제성장률 목표치인 5% 안팎을 웃돌았다.3분기 성장률과 함께 공개된 주요 경제지표에는 심화하고 있는 내부 부진과 증폭되는 디플레이션 압력이 뚜렷이 드러났다. 가계 소비지출을 가늠할 수 있는 소매판매가 대표적이다. 9월 중국 소매판매는 지난해 같은 기간 대비 3% 늘어나는 데 그쳤다. 지난해 11월 이후 가장 낮은 증가율이다. 소매판매는 지난 5월 6.4%를 기록한 뒤 가파르게 하락하는 추세다.고정자산 투자도 약세에서 벗어나지 못하고 있다. 1~9월 누적 고정자산 투자는 지난해 같은 기간보다 0.5% 감소했다. 코로나19 확산 초기인 2020년 8월 이후 약 5년 만에 처음으로 마이너스를 나타냈다. 장기간 이어지는 부동산 침체 여파로 1~9월 부동산 개발 투자는 지난해 같은 기간보다 13.9% 하락했고, 사회 인프라 투자도 1.1% 증가하는 데 머물렀다. 앞서 발표된 9월 수출은 미·중 무역 전쟁이 벌어지는 와중에도 지난해 같은 기간 대비 8.3% 증가했다. 3분기 수출은 9700억 달러(약 193조원)로 역대 두 번째로 좋았다. 발 빠른 수출 지역 다변화로 수출이 호조를 띠고 있지만, 자국 내 소비와 투자 부진이 맞물려 경제성장률이 떨어졌다는 의미다. 국가통계국은 3분기 성장률 둔화와 관련해 “특정 국가의 관세 남용이 세계 경제·무역 질서에 영향을 미쳤다”며 미국을 겨냥했다.전문가들은 현재 내수 부진과 부동산 침체가 이어지면 중국 경제의 하방 압력이 거세질 것이라고 보고 있다. 로이터통신은 경제학자 견해를 종합해 중국의 4분기 성장률이 4.3%로 둔화할 것으로 예상했다. 이 경우 올해 연간 성장률이 정부 목표치인 5% 안팎보다 낮은 4.8%에 그칠 것이라고 전망했다.중국 경제에 ‘적신호’가 켜졌지만, 일단 정부는 내수 진작보다 첨단기술 투자에 경제정책의 무게중심을 둘 방침이다. 중국 공산당은 이날부터 오는 23일까지 4중전회에서 5년간의 ‘경제 청사진’을 제시하는 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)을 논의한다. 미·중 무역 전쟁, 내수 부진, 부동산 침체 등으로 내우외환인 상황이지만 이번 5개년 계획에서 첨단 제조업 경쟁력 강화를 위한 기술 자립을 우선순위에 놓고 첨단산업 부문의 인프라 투자 확대를 집중적으로 다룰 것으로 보인다.베이징=김은정 한국경제신문 특파원1. 중국의 경제성장률이 최근 20년간 어떻게 변화해왔는지 알아보자.2. 중국 성장률 하락은 경제 규모가 커지면서 나타나는 당연한 결과 아닐까?3. 경기부양이 아닌, 첨단기술 개발에 중점을 두는 성장전략이 어떤 효과를 낳을까?