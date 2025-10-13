[커버스토리] 한달 남은 수능, 어려워진다는데…

Cover Story

그래픽=추덕영 한국경제신문 기자

"수능, 9월 모평처럼 변별력 확보에 주력

중간 난도 문제 많이 풀고 취약점 해소를"

뉴스1

국어 '경제 지문' 예상해보면

3년째 출제 안 된 국어 경제·경영 지문

환율 변동, 물가 대책 등 정리해보세요

한경DB

수능·모의평가 경제 관련 기출문제

2026학년도 대학수학능력시험이 한 달 앞으로 다가왔습니다. 수험생은 물론 고2·고1 학생들도 긴장하는 계절입니다. 수능의 출제 경향이나 난도(難度)는 1~2년 뒤 수능에도 영향을 미치기 때문입니다.2년 전 치른 2024학년도 수능은 이른바 ‘역대급 불수능’이었습니다. 고사장 주변에서 들려온 학생들의 한숨 소리가 아직도 귀에 선합니다. 지난해 2025학년도 수능이 다소 평이하게 출제된 것도 같은 이유에서고요. 올해는 어떨까요? 작년 수능의 변별력 약화가 다시 영향을 미쳐 적정한 난이도 유지가 중요한 과제가 되고 있습니다. 전문가들은 지난해보다 다소 어려워질 것으로 예상합니다.올해는 특히 황금돼지의 해인 2007년에 태어난 수험생이 많습니다. 고3 수험생이 작년보다 약 4만 명 증가했고, 총 응시자는 3만 1504명(6%) 늘었어요. 반면 대학의 신입생 모집 정원은 작년보다 1% 조금 넘게 증가했을 뿐입니다. 수능 변별력 강화를 통해 학생들의 학업성취 수준을 제대로 평가해야 하는 상황이죠.수능 난도가 올라간다면 국어의 경우 비문학 지문에 경제나 경영 관련 내용이 나올 가능성이 높습니다. 과거 2020년, 2022년에 경제·경영 지문이 출제된 후 3년 연속 나오지 않았기 때문이기도 합니다. 이어지는 4·5면에선 수능 과목별 난도 예상, 대입 모집 요강 변화, 남은 기간 학습법, 올해 모의평가의 경제 관련 기출문제를 살펴보겠습니다.앞서 언급했듯, 2026학년도 대학수학능력시험의 난도는 여러 요인으로 인해 작년(2025학년도)에 비해 다소 높아질 것이란 전망이 많습니다. 수능을 주관하는 한국교육과정평가원 원장은 2025년 9월 모의평가와 본수능처럼 올해 수능에도 킬러 문항(초고난도 문제)을 넣지 않고 적정 난이도 유지와 변별력 확보에 노력하겠다고 밝혔습니다. 즉 공교육 범위 내에서 적정 수준의 변별력을 확보하고자 중간 난도(준킬러) 문제나 지문 독해력·핵심 개념을 응용한 변별형 문제의 비중을 늘릴 것이란 얘기로 풀이됩니다.과목별로 보면, 국어는 지난 9월 모의평가의 난도가 작년 수능보다 높아졌다는 평가가 나왔습니다. EBS 강의와의 연계성은 많지만, 지문 독해력과 논리력을 요구하는 문제가 늘어나 체감 난도가 높았을 수 있습니다. 올해 수능도 그렇게 출제되지 않을까 조심스럽게 전망해봅니다. 수학의 경우, 지난 6월 모의평가의 체감 난도가 전년 대비 상승했습니다. 그런데 쉬운 문제는 더 쉽고, 어려운 문제는 더 어려워진 경향도 있었어요. 이어진 9월 모의평가는 변별력 확보에 중점을 둬 실제 수능에선 수학 공통과목 난도가 약간 올라갈 것으로 전문가들은 보고 있습니다.영어는 변별력 강화가 이뤄지며 ‘역대급 난도’가 될 것이란 전망까지 나옵니다. 지난 6월 모의평가에서 영어의 난도는 낮아졌고, 자연히 1등급 비율은 크게 높아졌습니다. 그래서인지, 9월 모의평가에선 체감 난도가 약간 상승했습니다. 수능에선 주요 지문의 배경지식이 필요하거나 깊이 있는 이해가 요구되는 문제에 대비해야 한다고 전문가들은 조언합니다.그러면 올해 대학입시와 관련된 정책 변화를 잠깐 살펴볼까요? 기존의 ‘정시 모집인원 확대’ 기조는 지속되고 있습니다. 수도권 주요 대학의 정시 모집 비율은 40% 이상으로 유지됩니다. 수시는 학생부 위주 전형의 내용이 이전보다 더 복잡하고 세분화할 전망입니다. 이에 따라 수능 성적이 입시에 미치는 영향이 더욱 커질 것이란 관측이 많습니다.또한 수능 응시 과목과 관계없이 문·이과 통합 선발을 하는 대학이 증가하고 있습니다. 고려대, 서울시립대, 홍익대, 숙명여대 등 일부 대학은 정시 자연계열 지원 때 수학과 탐구 과목 지정을 폐지하기도 했습니다. 학생 입장에선 응시 과목을 선택할 수 있는 폭이 넓어지는 겁니다. 탐구 과목은 사회·과학탐구에서 여전히 2과목 선택이 원칙입니다. 단지, 앞으론 융합형 문제 출제를 늘리고 과목을 축소·통합하는 논의가 진행 중이란 점을 고2 이하 재학생들은 염두에 둘 필요가 있습니다.남은 한 달간 가장 효과적인 수능 대비 공부법은 무엇일까요? 전문가들은 세 가지 흐름을 따라 해보라고 입을 모읍니다. ‘자신의 취약점 진단→주요 개념·기출문제 분석→실전 감각 강화’가 그것입니다. 풀어서 얘기하면 자신이 자주 틀리는 부분을 점검하고, 수능 출제 빈도가 높은 유형의 문제나 개념을 정리하고, 실전에서 실수하지 않고 빠르게 문제를 풀 수 있는 감각을 키우라는 겁니다.국어의 경우, EBS 연계 지문 복습과 정독, 독서(비문학)와 문학 기출문제 반복 풀이, 오답 노트 작성 및 분석이 가장 중요합니다. 또 문법, 어휘 등 기본 개념을 빈틈없이 정리할 필요가 있습니다. 수학은 공통과목과 선택과목 가운데 개인의 약점 및 반복되는 실수 유형을 파악하고, 각 단원의 핵심 개념과 공식을 마지막으로 총정리해보세요. 상위권 변별력이 강화될 것으로 예상되는 영어가 문제인데요, 어휘·구문·지문 해석 실력을 높이고, 빈출 유형(내용 일치·불일치, 빈칸 등)을 중심으로 기출문제를 정리하는 게 우선입니다.마지막으로 9월 모의평가의 오답을 분석해 자신이 취약한 유형을 중심으로 보완할 필요가 있습니다. 실제 수능 시간표에 맞춘 컨디션 조절도 중요하고, 제한 시간 내 문제를 푸는 시간 관리 연습도 이제는 해야 합니다.3년 간 국어 비문학 지문에 경제 관련 내용이 나오지 않았어요. 그만큼 이번 수능에서 다뤄질 확률이 높아지겠죠? 중간 난도 정도로 충분히 나올 수 있는 경제 관련 개념을 마지막으로 정리해둘 필요가 있습니다. 예를 들어, 지난 9월 모의평가엔 ‘생성형 인공지능(AI)’에 관한 지문이 나왔습니다. AI를 활용하는 자세에 대한 글이었지만, AI 기술 고도화에 따른 노동시장의 변화 등 경제와 연결지은 지문도 충분히 생각해볼 수 있습니다. 다음으로 상법 개정이 중요 이슈였기 때문에 이번 수능에 이사회 등 기업의 의사결정 구조, 배당이나 자사주 소각 등 주주친화정책도 지문으로 제시될 수 있습니다. 이밖에 국민연금과 같은 연기금의 적극적 주주권 행사를 뜻하는 스튜어드십 코드, 환율 안정을 위한 통화 스와프, 관세장벽 높이기에 따른 자유무역 질서의 퇴조 등도 경제 관련 지문으로 다뤄질 만합니다. 국가부채의 개념과 관리의 중요성 등도 정리해보세요.모의평가 기출문제는 수능에서 비슷한 유형으로 출제될 수 있습니다. 경제나 경영 관련 기출문제를 꼼꼼하게 이해하면 수능 고사장에서 실전 대응력을 높일 수 있습니다.지난 6월 한국교육과정평가원이 실시한 수능 모의평가 ‘국어’에 한 페이지를 가득 채운 지문이 등장했습니다. 지문은 근대 국가 법률의 세 가지 모델인 ‘자유주의’와 ‘사회복지국가’, ‘절차주의’를 설명한 뒤, 우리나라 ‘주택임대차보호법’과 ‘상가건물임대차보호법’의 예를 들었습니다. 언뜻 보면, 법이나 사회사상 문제 같지만 내용적으론 경제사상과 관련된 경제 지문입니다.자유민주주의와 시장경제를 중심으로 하는 현대 국가는 ‘사적(私的) 계약 자유의 원칙’을 중시합니다. ‘자유주의 법 모델’에서 특히 그렇습니다. 모든 경제활동과 거래의 기초는 계약이고, 법률은 최소한의 금지 행위나 규제 대상만 밝혀야 한다는 거죠. 그런데 계약 자유만 강조하면, 경제적 약자는 각종 거래에서 자신의 권익을 지키기 쉽지 않습니다. 그래서 사회복지국가 법 모델이 등장했고, 여기서 파생되는 문제를 보완하기 위해 절차주의 법 모델도 강조하고 있습니다.주택과 상가건물의 임대차(빌려주고 빌려 쓰는)도 구체적 계약을 어떻게 맺느냐가 가장 중요합니다. 그러나 주택과 상가건물은 각각 생활의 근거이자, 생업의 근거이기 때문에 법률로써 일정한 제약을 둡니다. 지문의 설명처럼 임대차 최단 존속 기간, 계약 갱신권 등의 제도를 임차인을 위해 만듭니다. 현실의 경제 관련 법률은 이런 사회복지국가적 요소를 많이 담고 있습니다. 기초 이해를 다져놓으면 문제 풀이는 그리 어렵지 않습니다. 예를 들어, 임대차계약 기간이 끝났다면 그 목적물인 주택이나 상가는 더 이상 임차인의 생활이나 생업의 근거가 아니기 때문에 법률이 계약에 앞설 수 없습니다.지난 9월 모평 사회탐구 ‘경제’에선 미국의 관세정책이 우리나라 경제에 미치는 영향을 묻는 단답형 문제가 나왔습니다. 미국의 관세율 인상은 자유무역 질서에 큰 변화를 가져오고 있어 충분히 국어 비문학 지문으로 등장할 수 있습니다.대외의존도가 높은 우리나라 경제의 특성상 수출이 줄어들면 경제에 먹구름이 낍니다. 대외의존도란 한 나라의 경제가 외국과의 무역, 즉 수출과 수입에 얼마나 의존하고 있는지를 보여주는 지표입니다. 이는 국내총생산(GDP) 가운데 무역액(수출액+수입액)의 비중으로 산출됩니다. 우리나라는 수출이 위축되면 경제는 직격탄을 맞고, 성장률 등 각종 경제지표도 급락할 수 있죠. 그러면 한국 기업 주식이나 채권을 보유한 외국인 투자자는 이들 증권을 팔아 한국 시장을 떠나는 선택을 할 수 있습니다. 국내 거래소에 상장된 기업 주식은 원화로 표시된 금융상품입니다. 외국인들은 이 주식을 살 때 달러를 원화로 바꿔야 하지만, 반대로 이 주식을 판다면 원화를 달러로 바꿔야 합니다. 결국 우리나라 외환시장에서 달러 수요가 늘어나고 원·달러 환율은 오를 수밖에 없습니다.같은 9월 모평 ‘경제’에선 국제유가 급등에 따른 경제 안정화 방안을 묻고 있습니다. 국제유가가 크게 오르면 기업의 생산비용도 따라 높아집니다. 그러면 나라 전체의 총공급이 줄어들고, 자연히 물가가 오르는 인플레이션 현상이 나타날 수 있습니다. 이를 ‘비용 인상(cost-push) 인플레이션’이라 부릅니다. 겉으로 드러나는 물가상승은 이 경우에도 달라질 게 없기 때문에 중앙은행은 물가안정을 위해 시중 통화량 공급을 줄이는 금융 통화 정책을 써야 합니다. 기준금리를 높이고, 채권 발행을 늘려 시중 유동성을 흡수하게 되죠. 한편 기업의 생산비용 증가는 고용 감축으로 이어질 수 있습니다. 이 경우 정부는 실업 증가 등에 따른 사회불안과 경제활동 위축을 막기 위해 기업에 연구개발 투자나 고용과 관련한 세금 감면 정책을 펴게 됩니다. 불황을 맞아 경기를 부양하려는 확장적 재정정책과는 내용이 다르다는 점을 알아야 합니다.장규호 한경 경제교육연구소 연구위원 danielc@hankyung.com