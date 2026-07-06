[생글기자 코너] 혁신과 도전의 공간, 창업 공간 방문해보니

서울 역삼동 창업 지원 공간 마루360을 찾았다. 창업은 회사를 만드는 것에 그치지 않고 문제를 해결하는 과정이라는 점을 배웠다. 기업가에겐 소통하는 리더십이 필요하다는 것도 알게 됐다.

최근 생글기자 취재로 서울 역삼동에 있는 창업 지원 공간 마루360을 방문했다. 아산나눔재단이 운영하는 마루는 스타트업과 창업가를 위한 공간으로 마루180으로 시작해 마루360, 미국 샌프란시스코의 마루SF로까지 확장됐다. 젊은 창업가들이 다양한 분야의 사람들과 교류하며 성장해나가는 곳이다.마루360에 들어서자 가장 먼저 눈에 띈 것은 독특한 실내디자인이었다. 높은 천장과 따뜻한 느낌의 조명, 곳곳에 배치된 초록색 인테리어가 편안한 분위기를 만들어냈다. 사무실이 벽으로 나뉘어 있지 않고 개방형 공간이 조성되어 있었으며, 건물 중앙의 계단도 인상적이었다. 이곳 관계자는 이용자들이 업무 집중력을 높이는 한편 편안하게 휴식할 수 있도록 세밀하게 설계한 것이라고 설명했다.마루360에 입주해 있는 스타트업 마일코퍼레이션의 최호재 비즈니스 파트 리드와 인터뷰했다. 마일코퍼레이션은 기업이 사무실을 이전하거나 새로 구할 때 인공지능(AI)을 활용해 원하는 조건에 맞는 곳을 찾을 수 있도록 돕는 서비스를 운영한다. 최 리드는 창업 초기 공인중개사 사무소 30여 곳을 직접 방문하며 데이터를 수집하고 분석했다고 말했다. 현재 토스 등 다양한 고객사를 확보하며 사업을 성장시키고 있다.이번 취재로 창업은 단순히 회사를 만드는 것이 아니라 문제를 발견하고 해결하는 과정이라는 점을 배울 수 있었다. 또한 기업가에게는 도전 정신뿐 아니라 사람들과 소통하며 목표를 향해 나아가는 리더십이 필요하다는 사실을 깨달았다.최지유 생글기자 (성내중 3학년)