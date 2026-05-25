in full swing은 어떤 일이나 활동이 가장 활발하게 움직이는 상태, 즉 한창 진행 중인 상태라는 의미로 쓰입니다. 다시 또는 원래 상태로 돌아간다는 의미인 back과 함께 사용한 back into full swing은 한동안 멈췄거나 느려진 일이 다시 활발하게 돌아왔다는 뉘앙스입니다.

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South Koreans’ love for singing is no secret. The lifting of social-distancing rules in the post-pandemic era has brought the country’s karaoke industry back into full swing.



Thanks to the red-hot karaoke market, Korea’s No. 1 singing machine manufacturer TJ Media reported a sharp increase in profits last year.



During the pandemic, the singing machine industry was among the hardest hit due to a nationwide ban.



People immediately avoided visiting noraebang, Korean karaoke establishments with many private singing rooms. The slump forced many noraebang operators across the country to close.



But as the economy reopened, people started visiting them again.



Now, the party has just begun, and the amateur singing machine market is expected to continue growing.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국인들의 노래 사랑은 널리 알려져 있다. 팬데믹 이후 사회적 거리두기 규제가 해제되면서 국내 노래방 산업은 다시 활기를 되찾았다. 뜨겁게 달아오른 노래방 시장의 분위기에 힘입어, 국내 1위 노래방 기기 제조업체인 TJ미디어는 지난해 큰 폭의 이익 성장을 기록했다고 밝혔다.팬데믹 기간 동안 노래방 기기 산업은 전국적인 영업 제한으로 가장 큰 타격을 받은 업종 중 하나였다. 여러 개의 개별 룸을 갖춘 한국식 카라오케 시설인 노래방 방문을 사람들이 기피하면서, 전국 곳곳의 노래방 운영업체들이 문을 닫을 수밖에 없었다.하지만 경제활동이 재개되자 사람들은 다시 노래방을 찾기 시작했다. 이제 노래방 산업은 다시 활기를 되찾았고, 노래방 기기 시장 역시 앞으로 꾸준한 성장이 기대된다.노래방은 친구들과 함께 놀 때나 직장인들이 회식을 마친 뒤 들르는 필수 코스처럼 여겨질 만큼 한국에서 아주 익숙한 문화입니다. 하지만 코로나19 팬데믹 동안에는 사회적 거리두기 때문에 이런 노래방 문화가 크게 위축될 수밖에 없었습니다. 이후 거리두기 제한이 해제되자 노래방 산업도 활기를 찾으며 노래방 기기 제조업체가 큰 폭의 이익을 기록했다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 다시 ‘본격적인 활기를 되찾다’는 의미로 back into full swing이라는 표현이 사용됐습니다. Swing은 힘차게 흔들리거나 왕복 운동하는 움직임을 의미합니다. 그네가 활발하게 앞뒤로 움직이는 모습, 또는 오래된 시계의 커다란 시계추(pendulum)가 좌우로 크게 흔들리는 장면을 떠올리면 이해하기 쉽습니다. 그래서 in full swing은 어떤 일이나 활동이 ‘가장 활발하게 움직이는 상태,’ 즉 한창 진행 중인 상태라는 의미로 사용됩니다.다시 또는 원래 상태로 돌아간다는 의미인 back을 함께 사용해 back into full swing은 한동안 멈췄거나 느려졌던 일이 다시 활발하게 돌아왔다는 뉘앙스입니다.The baseball season is in full swing(야구 시즌이 한창이다). Business is back into full swing after the holidays(연휴가 끝난 뒤 사업이 다시 본격적으로 돌아가고 있다).야구에서 타자가 배트를 힘껏 휘두를 때도 full swing이라는 표현을 사용하지만, 이때는 보통 take a full swing 형태로 많이 표현합니다. The hitter took a full swing(타자가 배트를 힘껏 휘둘렀다). 또는 with force(힘을 다해)를 사용해 He swung with full force(그는 온 힘을 다해 배트를 휘둘렀다) 라고도 표현할 수 있다.예문에서 노래방 산업을 일본어 가라오케(karaoke)에서 온 표현을 그대로 사용해 the karaoke industry, 또는 노래방 기기를 만드는 산업이라는 점을 강조해 the singing machine industry라고 표현했습니다. 한국 고유의 노래방 문화는 발음 그대로 noraebang이라고 했습니다.