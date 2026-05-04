정식으로 뽑히진 않았지만 실질적으로 모임을 이끄는 사람을 ‘de facto leader’라고 합니다. 라틴어에서 유래한 de facto는 de(~에 의한)와 facto(사실, 실제 일어난 일)가 결합해 법적·공식적 기준과 무관하게 ‘사실상’ ‘실제로는’이라는 의미로 쓰입니다.

Getty Images Bank

Shinsegae, South Korea’s largest department store and supermarket company, will withdraw from the whisky market.



Shinsegae L&B, under the supermarket chain operator E-Mart Inc., recently decided to close its whisky business to focus on profitability.



Shinsegae L&B reported a net loss of 10.4 billion won in the first nine months of 2024, with sales down 10% to 135.7 billion won over the same period. Wine makes up 70% of its revenue.



In a New Year’s message, Shinsegae Group Vice Chairman and de facto leader Chung Yong-jin said that this year will be more challenging than ever.



He stressed that profitability should come first when it makes strategic decisions.



Meanwhile, Woori Bank plans to sell its Digital Tower office building in Seoul.



The building, previously known as Namsan Central Tower, has been used as a de facto annex to the financial group’s main office.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국내 최대 백화점·대형마트 기업인 신세계가 위스키 사업에서 철수한다.이마트 산하 주류 계열사인 신세계L&B는 최근 수익성에 집중하기 위해 위스키 사업을 접기로 했다.신세계 L&B는 2024년 1~9월 순손실 104억원을 기록했으며, 같은 기간 매출은 10% 감소한 1357억원이었다. 와인은 이 회사 매출의 70%를 차지한다.사실상 그룹을 이끌고 있는 정용진 신세계그룹 부회장은 올 초 신년사에서 “올해가 그 어느 때보다 어려운 한 해가 될 것”이라고 말했다. 정 회장은 또 “전략적 의사결정을 할 때 수익성을 최우선으로 삼아야 한다”고 강조했다.한편 우리은행은 서울에 있는 디지털타워 사옥을 매각할 계획이다. 이 건물은 과거 ‘남산센트럴타워’로 불렸으며, 그동안 금융그룹 본점의 사실상 별관으로 사용해왔다.특정 연예인이나 공연 등을 좋아하는 사람끼리 모여 함께 표를 예매하고 공연을 관람하는 모임을 만들기도 합니다. 모임의 규모가 크지 않다면 정식으로 리더를 뽑지 않는 경우도 있지만, 실질적으로 동아리를 이끄는 사람이 있기 마련입니다. 그런 역할을 하는 사람을 ‘de facto leader’라고 부릅니다.De facto는 라틴어에서 유래한 표현으로, de(~에 의한, ~로부터)와 facto(사실, 실제 일어난 일)가 결합해 법적·공식적 기준과 무관하게 ‘사실상’ ‘실제로는’을 의미합니다. 위 예문 중간에 사용된 de facto leader는 그룹 부회장이지만 회장과 같은 영향력을 지닌 실질적 지도자라는 의미입니다. He became the de facto leader of the group, even though he was not elected(그는 선거로 뽑히지는 않았지만, 그 모임의 사실상 리더가 되었다).De facto는 형용사구로서, 다양한 명사와 함께 사용할 수 있습니다. Spanish is the de facto second language in some regions of the United Sates(미국 일부 지역에서는 스페인어가 사실상의 제2언어다).예문 아랫부분에 실질적인 별관(annex)으로 쓰였다는 뜻으로 de facto annex라는 표현을 사용했습니다. annex는 어떤 건물에서 ‘본체에 딸린 건물’ 또는 ‘부가적인 시설’이라는 의미입니다. de facto annex는 두 건물이 나란히 붙어 있지는 않지만, 사실상 본관(main building)의 별관으로 사용했다는 것입니다.학교에 과제를 제출할 때 공식 마감일(official deadline)은 일요일인 경우, 행정 처리가 이뤄지는 금요일이 실질적 마감일 역할을 할 때 de facto deadline이라고 표현합니다. The official deadline is the end of the week, but he needs to submit his homework by the de facto deadline(공식 마감일은 주말까지지만, 그는 실질적 마감일까지 과제를 제출해야 한다).