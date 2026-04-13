국가 경제를 받쳐주는 중요한 산업을 의미할 때는 backbone이라는 표현을 주로 씁니다. backbone은 back(등)과 bone(뼈)이 합쳐진 단어로 지역사회를 지탱하는 핵심 역할, 국가 ‘기간망’이나 ‘핵심 인프라’라는 뜻으로도 쓰입니다.

한경DB

South Korea’s backbone industries -- semiconductors, automobiles, shipbuilding and petrochemicals -- lost jobs for the first time in 15 months.



According to data released by Statistics Korea, the number of employed people in January grew by 411,000 year-on-year to 27.36 million. It marked the smallest job gain since March 2021 with 314,000 additions.



South Korea’s mainstay manufacturing industry, however, lost 35,000 jobs in April, marking the first fall in 15 months.



Job additions were led by the accommodation and restaurant sector, as well as the healthcare and social welfare service sector.



The employment rate for those aged 15 and above came to 60.3% in January, up 0.7 percentage point from the same period a year earlier.



The unemployment rate was 3.6%, down 0.5 percentage point from a year ago, but that for those in their 20s rose 0.1 percentage point to 5.8%

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국 경제의 중추 산업인 반도체, 자동차, 조선, 석유화학 부문에서 15개월 만에 처음으로 일자리가 감소했다.통계청이 발표한 자료에 따르면, 올해 1월 취업자 수는 전년 동기보다 41만1000명 증가한 2736만 명을 기록했다. 이는 31만4000명이 늘어난 2021년 3월 이후 가장 작은 증가 폭이다. 그러나 한국의 주력 산업인 제조업에서는 4월에 일자리가 3만5000개 감소해, 15개월 만에 처음으로 감소세를 나타냈다. 일자리 증가는 숙박·음식점업과 보건·사회복지서비스업이 주도했다.15세 이상 고용률은 1월 기준 60.3%로, 1년 전 같은 기간보다 0.7%p 상승했다. 실업률은 3.6%로 1년 전보다 0.5%p 하락했지만, 20대 실업률은 5.8%로 0.1%p 상승했다.척추는 우리 몸의 중심에서 신체를 지탱하는 핵심 기관입니다. 영어로 spine 또는 backbone이라고 하며, 국가경제를 받쳐주는 중요한 산업을 의미할 때는 주로 backbone을 사용합니다. 이는 back(등)과 bone(뼈)이 합쳐진 단어로, backbone industry(중추 산업), the backbone of the economy(경제의 핵심축)와 같은 표현으로 쓰이죠. 중추(中樞)는 가운데에 있는 중심축이라는 의미입니다.학교 등 지역사회를 지탱하는 핵심 역할 또는 어느 조직의 핵심 인물을 말할 때도 backbone이라는 표현을 사용합니다. She is the backbone of the team(그녀는 팀의 핵심 인력이다). 토론이나 글에서 주장을 뒷받침하는 핵심 근거를 the backbone of an argument(논리의 핵심 근거)라고 표현합니다. The essay has a single narrative as its backbone(그 에세이는 하나의 서사를 중심축으로 삼고 있다).Backbone은 또 국가의 ‘기간망’이나 ‘핵심 인프라’라는 의미로도 쓰입니다. 인프라(infrastructure)는 사회와 산업 전반을 떠받치는 기반 시설인 발전소, 철도, 도로, 항만, 통신망 등을 의미합니다. The internet is the digital backbone of the modern economy(인터넷은 현대 경제의 디지털 핵심 인프라다).위험을 무릅쓰고 용기 있게 행동하는 사람을 묘사할 때도 사용합니다. A man of backbone(강단 있는 사람). He needs to show some backbone and stand up for his beliefs(그는 소신을 지키기 위해 기개를 보여줄 필요가 있다).위 예문 중간에 사용된 mainstay industry 표현에서 mainstay는 ‘중심축’ ‘주력’이라는 의미로 backbone과 유사한 의미로 사용되었습니다.Accommodation은 ‘숙박시설’이라는 의미로, 특정한 한 종류의 시설만 가리키는 것이 아니라 호텔, 아파트형 숙소, 리조트 등 여행에서 머무를 다양한 숙박시설을 두루 아우르는 단어입니다. We booked our accommodation near the train station(우리는 기차역 근처 숙소를 예약했다).