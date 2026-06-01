영어에서는 협상 카드를 bargaining chip(협상용 칩)이라고 표현합니다. chip은 포커 게임을 할 때 사용하는 동전 모양 패로, 상대의 판단을 흔들 수 있는 협상용 판돈입니다. 그래서 ‘협상하다’를 뜻하는 bargain과 함께 쓰여 bargaining chip이라는 표현이 생겼습니다.

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South Korea and the United States are expected to expand their cooperation in the shipbuilding industry. Their partnership will expand from building warships to making commercial ships.



Last week, senior South Korean officials, including Minister of Trade, Industry and Resources Ahn Dukgeun, met with US government officials.



“We talked about strengthening our partnership in shipbuilding and high-tech industries,” Ahn said.



The United States hopes to improve its shipbuilding industry with investment and technology from South Korea. Some analysts say South Korea might use this cooperation as a bargaining chip to negotiate tariff cuts.



In 2024, Hanwha Ocean, South Korea’s second-largest shipbuilder, bought Philly Shipyard in Philadelphia. This shipyard is expected to help the two countries work together more closely in the future.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국과 미국은 조선 산업에서의 협력을 확대할 것으로 보인다. 양국의 협력은 군함에서 상업용 선박 분야까지 넓어질 전망이다.지난주 안덕근 산업통상부 장관을 포함한 한국의 고위 관계자들이 미국 정부 관계자들과 만난 것으로 알려졌다. 안 장관은 “조선 산업과 첨단 산업에서 양국의 파트너십을 강화하는 방안을 논의했다”고 밝혔다.미국은 한국의 투자와 기술을 통해 자국의 조선 산업을 강화하고자 했다. 전문가들은 한국이 이러한 조선 협력을 관세 협상에서 유리한 협상 카드로 활용할 수 있다고 분석한다.2024년에는 국내 2위 조선업체인 한화오션이 미국 필라델피아의 필리 조선소를 인수했다. 이 조선소는 앞으로 양국의 조선 협력 확대에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.우리는 ‘협상 카드’ 또는 ‘협상용 카드’라는 말을 자주 사용합니다. 정치와 외교, 비즈니스 현장에서 상대보다 유리한 위치를 차지하기 위해 내세울 수 있는 조건이나 전략을 의미합니다. 예를 들어 “마지막 카드를 만지작거리고 있다”, “아직 숨겨둔 카드가 있다”와 같은 표현은 결정적 수단을 남겨두고 있다는 뜻입니다.하지만 영어에서는 card 대신 chip을 사용해 협상용 카드를 ‘bargaining chip(협상용 칩)’이라고 표현합니다. Chip은 카지노에서 포커(poker) 게임을 할 때 현금 대신 사용하는 플라스틱이나 나무로 만든 동전 모양의 패를 의미합니다. 게임을 할 때 이 칩을 앞에 쌓아두고 판돈을 거는데, 이를 ‘베팅(betting)’이라고 합니다.만약 내가 에이스처럼 좋은 카드를 쥐고 있다면 자신 있게 칩을 걸며 판돈을 키울 것입니다. 반대로 나쁜 카드를 쥐고 있더라도, 마치 좋은 패가 있는 것처럼 상대를 속이기 위해 일부러 많은 칩을 걸 수도 있습니다. 내 앞에 칩이 높이 쌓여 있으면 상대방은 기가 죽어 게임을 포기할 수도 있으니까요.이처럼 chip은 단순한 현금 대용품을 넘어 상대방의 판단을 흔들 수 있는 협상용 판돈입니다. 그래서 ‘협상하다’라는 뜻의 bargain과 함께 쓰여 bargaining chip이라는 표현이 생겼습니다. We have a strong bargaining chip in this deal(우리는 이번 거래에서 강력한 협상 카드를 쥐고 있다).지난해 미국과 벌인 관세 협상에서 한국이 쥔 bargaining chip은 ‘미국 조선 산업에 대한 투자와 기술 이전’이었습니다. 미국이 관세를 많이 올리지 않는 조건으로 한국은 노후화한 미국 조선업에 대규모 투자를 약속했습니다. South Korea offered investments in the US shipbuilding industry as a bargaining chip in tariff talks(한국은 관세 협상에서 미국 조선산업에 대한 투자를 협상 카드로 제시했다).결국 협상 카드란 단순한 제안에서 그치는 것이 아니라, 상대를 움직이게 만들고 나에게 더 유리한 결과를 끌어내기 위한 전략적 수단이라고 할 수 있습니다.