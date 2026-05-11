인도를 식민지로 둔 시절 영국인들은 압도적인 규모의 자간나트 전차 행렬을 보고 ‘아무도 막을 수 없는 거대한 힘’이라는 의미로 juggernaut라고 영어로 표기하기 시작했습니다. 이후 juggernaut는 압도적 존재나 거대한 조직 등을 가리키는 말로 뜻이 확장됐습니다.

연합뉴스

Six manhwa platforms operated by South Korea’s tech juggernauts rank among the top 10 paid digital comics platforms worldwide.



Manhwa is the general term for Korean comics and print cartoons and was added to the Oxford English Dictionary in 2021.



Naver and Kakao have been intensifying competition over which will dominate the global webtoon market.



Kakao Piccoma announced its app brought in the highest sales worldwide in the fourth quarter of last year. Kakao Piccoma is Japan’s No. 1 ranked webtoon subscription service.



Naver’s Line Manga and Line Webtoon ranked second and third in terms of paid comics platforms worldwide.



Naver Webtoon ranked sixth place and Tapas, which Kakao acquired last year, ranked eighth.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국의 거대 기술 기업들이 운영하는 만화 플랫폼 6곳이 전 세계 유료 디지털 만화 플랫폼 상위 10위 안에 들었다. 만화(Manhwa)는 한국의 인쇄 만화와 온라인 만화(웹툰)를 통칭하는 용어로, 2021년 옥스퍼드 영어사전에 정식 등재되었다.네이버와 카카오는 글로벌 웹툰 시장의 주도권을 놓고 더욱 치열하게 경쟁을 벌이고 있다. 카카오픽코마는 자사 앱이 지난해 4분기 전 세계에서 가장 높은 매출을 올렸다고 발표했다. 카카오픽코마는 일본 1위 웹툰 구독 서비스다.네이버의 라인망가(Line Manga)와 라인웹툰(Line Webtoon)은 전 세계 유료 만화 플랫폼 순위에서 각각 2위와 3위를 기록했다. 네이버웹툰은 6위에 올랐고, 카카오가 지난해 인수한 타파스(Tapas)는 8위를 차지했다.인도 동부 오디샤주의 푸리는 매년 6~7월에 열리는 라트 야트라(Rath Yatra) 전차 축제로 유명합니다. 힌두교의 주요 성지 중 하나인 자간나트 사원(Jagannath Temple)에 있는 자간나트 신이 사원 밖으로 나와 거대한 전차를 타고 외출하는 모습을 형상화한 행사죠. 약 1000년의 역사를 지닌 힌두교의 웅장한 연례행사 중 하나입니다.Jagannath(자간나트)는 인도 고대어인 산스크리트어 Jagat(세계)와 nātha(주인, 신)가 결합한 말로, ‘우주의 주인’이라는 의미입니다.축제에서는 자간나트와 그의 형 발라바드라(Balabhadra), 여동생 수바드라(Subhadra)의 신상이 각각 3대의 거대한 전차에 모셔져 행진합니다. 수천 명의 신도가 밧줄을 잡고 전차를 약 3km 떨어진 군디차 사원(Gundicha Temple)까지 끌고 가는데, 밧줄을 잡으면 죄가 씻겨나간다고 믿기 때문이지요.영국 식민지 시절, 영국인은 이 압도적 규모의 전차 행렬을 보고 ‘아무도 막을 수 없는 거대한 힘’이라는 의미로 juggernaut라고 영어로 표기하기 시작했습니다. 이후 이 단어는 단순히 큰 전차라는 의미를 넘어 압도적 존재, 거대한 조직이나 막강한 영향력을 지닌 인물을 가리키는 말로 확장되었습니다예를 들어 tech juggernaut는 ‘기술계의 거물’ 또는 ‘막강한 기술 기업’을 의미하고, K-pop juggernaut는 ‘K-팝계의 압도적 존재’라는 의미로 해석할 수 있습니다.The K-pop juggernaut Blackpink concluded its Deadline world tour in January and is now preparing new music(K-팝의 막강한 존재인 블랙핑크는 지난 1월 ‘데드라인’ 월드투어를 마무리하고, 현재 신곡을 준비하고 있다).Digital comics는 종이책이 아닌 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 등 디지털 기기에서 읽는 만화를 의미합니다. 위 예문에서는 웹툰(webtoon)과 같은 의미로 사용되었습니다.