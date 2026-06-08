outpost는 군인이나 경찰이 근무하는 위치, 초소, 구역이라는 의미인 post와 바깥을 의미하는 out이 함께 쓰여, 본부나 중심지에서 멀리 떨어진 곳이라는 의미가 됐습니다. 즉, outpost는 군대의 본부에서 떨어져 있는 전방 초소, 전초기지를 의미합니다.

한경DB

Woori Bank, a unit of Woori Financial Group, has opened a branch in Austin, Texas.



Woori America Bank began operations at the Austin branch last week after two years of preparation and market research.



The new Outpost marks Woori’s third branch in the southern US, following its branches in Dallas, Texas, and Duluth, Georgia.



Austin, Texas’s capital, is home to about 15,000 ethnic Koreans. Samsung Electronics has operated semiconductor plants in the city for more than 30 years.



“This is highly meaningful as the first Korean bank branch in Austin, where many Korean companies are active,” said a Woori Bank executive. “We will continue to provide strong support for both corporations and the Korean community.”



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

우리금융그룹 계열사인 우리은행이 미국 텍사스주 오스틴에 지점을 열었다. 우리은행 미국 법인인 우리아메리카은행은 2년간의 준비와 시장 조사를 거쳐 지난주 오스틴 지점 영업을 시작했다.이번 신규 지점은 텍사스주 댈러스 지점과 조지아주 둘루스 지점에 이어 미국 남부 지역에서 문을 연 우리은행의 세 번째 지점이다.텍사스주의 주도인 오스틴에는 약 1만5000명의 한인이 거주한다. 삼성전자는 오스틴에서 30년 이상 반도체 공장을 운영하고 있다.우리은행 관계자는 “많은 한국 기업이 활동하는 오스틴에 처음 한국계 은행 지점이 문을 열었다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 기업과 한인 사회를 적극 지원하겠다”고 말했다.Post는 편지나 우편물, 또는 우체국을 뜻합니다. 한국 우체국을 영어로 Korea Post, 일본과 독일 우체국을 각각 Japan Post, Deutsche Post라고 부르죠. 또 회사에서 직책이나 일자리를 의미하기도 합니다.위 예문에 나온 outpost는 군인이나 경찰이 근무하는 위치, 초소, 구역이라는 의미인 post와 바깥을 의미하는 out이 함께 쓰여, 본부나 중심지에서 멀리 떨어진 곳이라는 의미가 됐습니다. 즉, outpost는 군대의 본부에서 떨어져 있는 전방 초소, 전초기지를 의미합니다. 적의 접근을 가장 먼저 감지해 본부에 알리거나 적의 진격을 지연시키는 역할을 하는 곳입니다. 우리가 흔히 GP라고 부르는 guard post(경계초소)도 비슷한 뜻입니다. 휴전선 가까이에서 북한군의 움직임을 감시하는 초소를 말하지요.South Korea plans to cut troop levels at its frontline general outposts (GOPs) by 75%(한국은 최전방 일반전초, 즉 GOP의 병력 규모를 75% 감축할 계획이다).전쟁이나 군사 분야에서 주로 사용되던 outpost는 기업들이 사업 확장을 위해 해외에 진출하면서, 본사에서 멀리 떨어진 지역이나 다른 나라에 있는 지사를 비유적으로 전초기지라고 부르게 됐습니다. 현지 고객과 직접 소통하고 영업을 하며 정보를 모아 본사에 전달하는 역할을 하기 때문이죠.위 예문에서 텍사스주 오스틴에 새로 문을 연 우리은행 지점, 즉 Woori Bank’s branch in Austin을 an outpost in Austin이라고 표현한 것입니다.오스틴에 거주하는 1만5000명의 한인은 15,000 ethnic Koreans라고 표현했습니다. ethnic은 민족의, 인종의라는 뜻으로, 한국 혈통을 가졌다는 점을 강조합니다. 단순히 15,000 Koreans라고 하면 한국 국적을 가진 사람들로만 이해될 수 있지만 15,000 ethnic Koreans는 한국 혈통을 가진 사람들을 모두 포함하는 포괄적인 표현입니다. 한국 국적을 가진 유학생이나 주재원뿐 아니라, 미국에서 태어나 미국 국적이지만 한국 혈통을 가진 재미교포 2세, 3세까지 포함할 수 있습니다.