conventional wisdom은 ‘일반적 통념’을 뜻합니다. 지혜를 의미하는 wisdom과 관습 또는 관례를 가리키는 convention의 형용사가 함께 사용된 표현입니다. 과거에는 이 표현이 단순한 상식으로 통했지만, 최근에는 새로운 생각을 방해하는 ‘고정관념’으로도 쓰입니다.

게티이미지뱅크

A weaker won usually helps the South Korean economy. It makes Korean products cheaper in overseas markets and improves their price competitiveness.



However, a weaker won also raises the cost of imported raw materials, which can hurt Korean manufacturers. According to data from the Bank of Korea, South Korea’s raw material imports rose 51.9% from a year earlier to $95.97 billion in the first quarter.



The increase was mainly caused by higher energy prices because Korean companies had to spend more in Korean won to buy oil and gas priced in foreign currencies.



At the same time, the Japanese yen also weakened. This reduced the price advantage of Korean exports because South Korean and Japanese companies compete closely in major markets such as the US and Europe.



“The conventional wisdom that a weaker won boosts exports no longer applies to Korean companies,” an economist said.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

원화 가치가 하락하면 일반적으로 한국 경제에 도움이 된다. 해외시장에서 한국 제품의 가격이 낮아져 가격경쟁력이 높아지기 때문이다.하지만 원화 가치 하락은 수입 원자재 가격도 끌어올려 국내 제조업체에 부담을 줄 수 있다. 한국은행에 따르면 1분기 한국의 원자재 수입액은 959억7000만 달러로 전년 동기 대비 51.9% 증가했다.이 같은 증가는 주로 에너지 가격 상승에 따른 것이었다. 한국 기업들이 외화로 가격이 매겨진 상품을 사기 위해 더 많은 원화를 지불해야 했기 때문이다.동시에 일본 엔화 가치도 하락했다. 이에 따라 한국 수출품의 가격 우위가 줄어들었다. 한국과 일본 기업이 미국과 유럽 등 주요 시장에서 치열하게 경쟁하고 있기 때문이다.한 경제학자는 “원화 가치가 하락하면 수출이 늘어난다는 기존 통념은 더 이상 한국 기업에 적용되지 않는다”고 말했다.보통 달러 대비 원화 가치가 떨어지는 원화 약세(a weaker won), 즉 원·달러 환율 상승은 수출에 도움이 됩니다. 예를 들어 1달러가 1000원일 때 한국에서 1만 원인 물건은 미국에서 10달러에 팔리지만, 원화 약세로 환율이 1500원이 되면 미국에서 6.7달러에 팔려 미국 소비자 입장에서는 낮은 가격에 살 수 있어 한국 상품을 선호할 수 있으니까요.하지만 국내 수출품의 상당수는 원재료를 해외에서 수입해 와야 합니다. 원화가 약세면 원자재 수입 비용이 그만큼 올라가기 때문에, 오늘날 원화 약세는 한국 수출기업에 더 이상 무조건적 호재가 아니라는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 우리가 흔히 아는 ‘일반적 통념’이라는 뜻으로 conventional wisdom이 사용되었습니다. 지혜를 의미하는 wisdom과 관습 또는 관례를 의미하는 convention의 형용사가 결합된 표현으로, 대중이나 특정 집단이 일반적으로 받아들이는 생각(conventional opinions)이나 행동(conventional behavior)을 나타낼 때 주로 쓰입니다.과거에는 이 표현이 단순한 상식으로 통했지만, 최근에는 새로운 생각을 방해하는 부정적인 의미, 즉 ‘고정관념’이나 ‘구태의연함’으로 쓰이는 경우가 많아졌습니다. We hope you will challenge conventional wisdom and think for yourself(우리는 당신이 사회적 통념을 그대로 받아들이기보다 스스로 질문하고 생각할 수 있기를 바란다).Convention은 ‘조약’ ‘협약’ ‘대규모 집회’라는 의미도 지니고 있습니다. 대표적인 예로 the Geneva Convention(제네바협정)이 있는데, 이는 전쟁 중 부상자와 이들을 치료하는 구급차를 공격해서는 안 된다는 국제적인 ‘조약’입니다.또한 대규모 행사, 대회, 학회, (정당의) 전당대회를 의미하기도 합니다. 미국에서는 각 정당이 대통령 후보를 뽑기 위해 4년마다 개최하는 행사를 National convention이라 하며, 민주당과 공화당이 개최하는 전당대회를 각각 Democratic National Convention과 Republican National Convention이라고 부릅니다.