strike는 공격하다, 세게 치다 등 다양한 의미를 갖습니다. 비유적으로 추격하다는 뉘앙스를 주기도 합니다. within striking distance of는 스포츠, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 목표를 달성하거나 경쟁자를 따라잡을 수 있을 만큼 가까워진 상태를 나타낼 때 자주 사용됩니다.

Getty Images Bank

Iran has included the Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi in a list of potential targets. The facility was within range of Iranian missiles.



Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps warned it would strike plants that supply electricity to American bases in the region.



It added that 70-80% of the region’s large power plants lie within striking distance of Iran.



SK Hynix is now within striking distance of Samsung Electronics, South Korea’s largest stock.



The gap between the two chipmakers has narrowed to less than 100 trillion won. This has raised expectations that SK Hynix could eventually overtake its larger rival in market value.



Since the beginning of the year, SK Hynix shares have increased 324.6%, while Samsung shares have risen 195.3%.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

이란은 아부다비의 바라카 원자력발전소를 잠재적 공격 대상 목록에 포함시켰다. 이 시설은 이란의 미사일 사정권 안에 있었다.이란 혁명수비대는 미군 기지에 전력을 공급하는 발전소들을 공격하겠다고 경고했다. 또한 중동 지역의 대형 발전소 가운데 70~80%가 이란의 타격 사정권 안에 있다고 주장했다.SK하이닉스가 삼성전자를 바짝 추격하며 국내 시가총액 1위 기업 자리를 위협하고 있다.두 반도체 기업의 시가총액 격차는 100조 원 아래로 좁혀졌다. 이에 따라 SK하이닉스의 시가총액이 더 큰 경쟁사인 삼성전자를 추월할 수 있다는 기대감이 커지고 있다.올해 들어 SK하이닉스 주가는 324.6% 올랐고, 삼성전자 주가는 195.3% 상승했다.Strike는 ‘공격하다, 세게 치다, 질병이 발생하다’ 등 다양한 의미를 지닙니다. 명사로는 ‘파업, 군사 공격, 타격’ 등의 의미로 사용합니다. 위 예문은 strike가 직접적 의미의 ‘공격하다’로 쓰인 경우와 비유적으로 ‘추격하다’라는 뉘앙스로 활용된 경우를 보여주는 두 기사의 일부입니다.첫 번째 예문은 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 격화되는 가운데, 이란이 중동 지역에서 미군 기지에 전력을 공급하는 발전소들을 공격하겠다고 경고한 내용입니다. 여기에는 한국이 아랍에미리트의 수도인 아부다비에 건설한 바라카 원자력발전소도 포함돼 있습니다.예문에서 사용된 within striking distance of Iran 표현은 ‘이란의 타격 사정권 안에 있다’, ‘이란에서 공격이 가능한 거리 안에 있다’는 의미로, 같은 예문에 있는 within range of Iranian missiles(이란의 미사일 공격 범위 내)와 거의 같은 의미입니다.반면 두 번째 예문은 주가 상승으로 SK하이닉스의 주식 가치가 삼성전자를 곧 추월할 가능성이 있다는 기사입니다. 이 문맥에서 within striking distance of Samsung Electronics는 ‘삼성전자를 바짝 추격하고 있다’, ‘추월이 가능한 수준까지 따라붙었다’는 비유적 의미로 사용됐습니다. 추월하다를 뜻하는 overtake를 사용한 예문인 SK Hynix could eventually overtake its larger rival과 비슷한 의미입니다.이처럼 within striking distance of는 스포츠, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 목표를 달성하거나 경쟁자를 따라잡을 수 있을 만큼 가까워진 상태를 나타낼 때 자주 사용됩니다. Our team is within striking distance of first place in the contest(우리 팀은 대회에서 1위를 노려볼 만한 위치에 있다).한편 striking 대신 다른 동명사를 사용하면 ‘~이 가능한 거리’라는 의미를 만들 수 있습니다. The station is within walking distance of my house(그 역은 우리 집에서 걸어갈 수 있는 거리에 있다). We visited farms within driving distance(우리는 차로 갈 수 있는 거리에 있는 농장들을 방문했다).