knock off는 무언가를 툭 쳐서 없애거나 빨리 끝내 버리는 뉘앙스를 가지고 있습니다. knock-off가 명사로 쓰이면 원본을 대충 빠르게 흉내내 만든 모조품을 의미합니다. knock-off는 정교한 복제품보다는 빠르게 만든 싸구려 모조품이라는 느낌을 줍니다.

한경DB

AliExpress, a Chinese online marketplace, has launched an express cargo ship service between South Korea and China.



The express shipping service will cut the delivery time to South Korea to within three days of online purchase on average from within five days.



Chinese e-commerce platforms have been attracting South Korean shoppers, especially those in their 20s and 30s.



South Koreans’ merchandise purchases from China’s online platforms have almost doubled over the past few years. Last year, South Koreans spent a total of $1.7 billion buying goods online from China, up 32% on-year.



Along with the rise in cross-border online shopping, however, shipments of knock-offs and illegal drugs are on the rise as well.



Between 2018 and 2022, a total of $1.5 billion won worth of shipments from China were classified as imitations, according to the Korea Customs Service.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

중국 전자상거래 회사인 알리익스프레스는 한국과 중국 간 특송 화물선 서비스를 출시했다. 이번 특송 서비스로 한국 배송 기간은 평균적으로 기존 약 5일에서 온라인 구매 후 3일 이내로 단축될 전망이다.중국 전자상거래 플랫폼은 특히 20~30대 젊은 층을 중심으로 한국 소비자를 끌어들이고 있다. 최근 몇 년 새 한국인의 중국 온라인 플랫폼 상품 구매액은 거의 2배 가까이 증가했다. 지난해 한국 소비자가 온라인으로 구매한 중국 상품액은 총 17억 달러로, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치다.하지만 해외 직구가 늘어나면서 모조품과 불법 약물의 반입도 함께 늘어나고 있다. 관세청에 따르면, 2018년부터 2022년 사이 중국발 해외 직구 물품 중 총 15억 달러 규모가 모조품으로 분류됐다.진품이 아니면서도 진품과 똑같은 모양으로 만든 물건을 우리는 보통 ‘복제품’ 또는 ‘모조품’이라고 합니다. 특히 유명 디자이너나 명품 브랜드가 새 옷이나 가방을 선보인 이후 이를 흉내 내서 따라 만든 제품을 흔히 ‘짝퉁’이라고 부르기도 합니다. 위 예문 아래에는 이런 모조품이라는 뜻으로 knock-off라는 표현이 쓰였습니다.Knock off는 ‘톡톡 문을 두드리다’ ‘툭 치다’라는 의미의 knock과 ‘떨어져나가다’라는 의미의 off가 결합한 동사구입니다. 따라서 무엇인가를 툭 쳐서 떨어뜨리거나 없애다는 뜻을 가집니다.The wind knocked my hat off(바람이 불어 모자가 날아갔다). 이 표현은 ‘어떤 일을 중간에 그만두다’ 또는 ‘재빨리 해치우다’라는 의미로도 사용됩니다. He knocked off a report in one night(그는 하룻밤 만에 보고서를 써냈다).이처럼 knock off는 무언가를 툭 쳐서 없애거나 빨리 끝내버리는 뉘앙스를 지니고 있습니다. 그래서 ‘일을 대충 빨리 해치우다’라는 뜻이 생겼고, 나아가 ‘물건을 슬쩍 훔쳐 달아나다’라는 의미로도 사용하게 됐습니다.또 ‘가격을 깎는다’는 뜻으로도 자주 사용됩니다. 우리말로는 흔히 ‘가격을 후려치다’라고 표현하기도 하지요. They knocked $20 off the original price(원래 가격에서 20달러를 깎았다).Knock-off가 명사로 쓰이면 정품을 정식으로 만든 것이 아니라 원본을 대충 빠르게 흉내 내서 만든 물건, 즉 모조품이라는 의미를 갖습니다. 즉 누군가의 창의적 디자인이나 제품을 허락 없이 베껴 만든 것이라는 뉘앙스가 담긴 표현이지요. 위 예문에 쓰인 imitation도 싸구려 모조품이라는 의미입니다.비슷하게 ‘가짜’라는 뜻으로 fake도 자주 쓰입니다. This watch is fake, but it looks surprisingly real(이 시계는 가짜지만 놀랄 만큼 진짜처럼 보인다). 다만 knock-off는 단순히 정교하게 만든 복제품이라기보다 정품을 흉내 내서 빠르게 만들어낸 싸구려 모조품이라는 느낌이 더 강합니다.