ahead of the curve는 남보다 앞서 있다는 뜻입니다. 정규분포 곡선 중심이 대다수가 속한 평균이라면 ahead of the curve는 그보다 앞선 오른쪽 위치에 있다는 의미입니다. 이제는 남들보다 먼저 움직여 시대 변화를 주도한다는 비유적 표현으로도 많이 사용됩니다.

한경DB

Kim Kardashian, one of the world’s most influential celebrities with 350 million Instagram followers, recently shared her skincare experience at a South Korean clinic. She posted photos in a white beauty mask under the hashtag: “The things we do in Korea.”



Foreign visits to South Korea’s beauty clinics reached an all-time high in 2024 as South Korea remained ahead of the curve in skincare.



According to the Korea Health Industry Development Institute, the number of foreign visitors to South Korea’s medical institutions rose 93.2% to 1,170,467 from 2023. It was the first time to exceed the 1 million milestone in medical tourism.



Of the total, visits to beauty clinics accounted for 60%, followed by cosmetic surgery clinics at 11.4%, internal medicine clinics at 10% and health check-up centers at 4.5%.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

전 세계 영향력 있는 유명인 가운데 한 명으로, 인스타그램 팔로워 3억5000만 명을 보유한 킴 카다시안이 최근 한국의 한 피부과에서 받은 피부 관리 경험을 공유했다. 그는 ‘한국에서 우리가 하는 일들(The things we do in Korea)’이라는 해시태그와 함께 하얀 미용 마스크를 쓴 사진을 게시했다.한국이 피부 관리 분야에서 여전히 한발 앞서 있는 가운데, 2024년 한국의 미용 클리닉을 찾은 외국인 방문객 수는 사상 최고치를 기록했다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 한국 의료기관을 방문한 외국인은 2024년 117만467명으로 전년 대비 93.2% 증가했다. 의료관광 방문객이 100만 명을 넘은 것은 이번이 처음이다.전체 방문객 가운데 피부·미용 클리닉 비중은 60%를 차지했다. 이어 성형외과가 11.4%, 내과가 10%, 건강검진센터가 4.5%를 차지했다.한국의 화장품·피부 미용·성형외과 산업은 세계적으로 손꼽히는 경쟁력을 갖춘 분야로 평가받고 있습니다. 미국의 유명 인플루언서 킴 카다시안이 전용기를 타고 한국을 찾아 피부 미용 시술을 받을 정도로, 한국의 미용 산업은 이제 관광산업의 중요한 한 축으로 자리 잡았다는 내용의 기사입니다.예문 중간에 ‘남보다 앞선＇이라는 의미로 ahead of the curve라는 표현이 사용되었습니다. 이 표현은 통계에서 쓰는 정규분포곡선(normal distribution curve), 즉 종 모양의 곡선(bell curve)을 떠올리면 이해하기 쉽습니다. 한 반의 시험 성적을 그래프로 나타내면, 가운데에는 평균점수에 해당하는 학생들이 가장 많이 몰리고, 오른쪽에는 평균보다 높은 점수, 왼쪽에는 평균보다 낮은 점수가 분포합니다.이처럼 곡선의 중심이 대다수가 속한 평균이라면, ahead of the curve는 그보다 앞선 위치, 즉 오른쪽에 위치에 있다는 의미입니다. 이제는 단순히 위치를 나타내기보다는, 남들보다 먼저 움직이고 시대 변화를 주도한다는 비유적 의미로 많이 사용되고 있습니다. The company is always ahead of the curve in AI technology(그 회사는 AI 기술 분야에서 늘 남들보다 한발 앞서 있다).이 표현은 경영·투자·교육 등 다양한 분야에서 널리 쓰입니다. To stay ahead of the curve, you need to keep learning new skills(남들보다 앞서나가기 위해서는 계속 새로운 기술을 배워야 한다). 군사전략을 말할 때도 앞으로 전개될 상황을 남보다 먼저 읽고 대응한다는 뉘앙스를 담고 있습니다.반대로 ‘남들보다 뒤처져 있다’는 의미로 ahead of 대신 behind라는 단어를 사용해 behind the curve라고 표현합니다. 이는 따라가고 있는 흐름을 놓친 채 뒤늦게 반응하는 상태를 의미합니다. If you ignore new trends, you will quickly fall behind the curve(새로운 흐름을 무시하면 금세 뒤처지게 된다).