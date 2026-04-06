[생글기자 코너] 애니메이션에 담긴 경제적 서사

애니메이션은 어려운 경제 개념을 일상의 이야기로 풀어낸다. 교과서의 경제 원리가 자연스럽게 담겨 있다. 애니메이션을 다시 본다면 그 안에서 또 다른 경제 구조를 발견할 수 있다.

애니메이션은 단순한 오락 콘텐츠처럼 보이지만, 그 안에는 현실 경제의 구조가 담겨 있을 때가 많다. 특히 여러 애니메이션은 노동, 소비, 불평등 등의 개념을 재미있는 이야기 속에 녹여내 경제 이해에 도움이 된다.‘스폰지밥’은 일상적인 노동의 모습을 보여주는 애니메이션이다. 주인공은 맡은 일을 성실하게 하지만 노력에 비해 보상이 크다고 보기는 어렵다. 이는 현실 경제에서도 개인의 성실성에 비례해 임금이 결정되지 않는다는 점을 떠올리게 한다. 임금은 개인의 태도뿐 아니라 산업 구조와 직업에 대한 사회경제적 평가에 의해 좌우된다.‘원피스’에서는 불평등 문제가 드러난다. 작품에는 태어날 때부터 막대한 권력과 자본을 가진 집단이 존재한다. 그들은 일반 시민과 다른 삶을 살아간다. 자산과 지위가 세대를 거쳐 이어지는 현실의 경제적 불평등 구조와 닮았다. 애니메이션은 이런 현실을 극단적 대비를 통해 보여주며 불평등의 본질을 이해할 수 있게 한다.소비와 마케팅 측면에서는 ‘포켓몬’이 좋은 사례다. 하나의 캐릭터가 게임, 애니메이션, 상품으로 확장하며 거대한 시장을 형성한다. 이 과정에서 소비자는 상품의 기능보다 캐릭터가 주는 감정적 만족에 반응한다. 브랜드 가치와 감성 소비가 얼마나 중요한 요소인지 보여준다.이처럼 애니메이션은 어려운 경제 개념을 일상의 이야기로 풀어낸다. 교과서에서는 쉽게 이해하기 힘든 경제 원리가 자연스럽게 담겨 있다. 그런 관점에서 애니메이션을 다시 본다면 그 안에서 또 다른 경제구조를 발견할 수 있을 것이다.신윤호 생글기자(경주정보고 3학년)