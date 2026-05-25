[생글기자 코너] 각광받는 AI 기술주…산업의 미래 어떻게 변할까

AI 모델을 산업 현장에 적용하는 능력이 중요해지고 있다. 자동차, 로봇 등 여러 기기에서 작동하는 '엣지 AI', 물리적 행동까지 수행하는 '피지컬 AI'가 등장하며 활용 범위가 확장 중이다.

최근 글로벌 주식시장에서 가장 큰 관심을 받고 있는 분야는 단연 인공지능(AI) 관련 기술주다. 반도체, 빅테크, 플랫폼 기업들이 AI 경쟁에 한꺼번에 뛰어들고 있다. AI는 점점 산업의 핵심으로 자리 잡고 있고, 이에 따라 투자 자금 역시 AI 관련 기업에 집중되는 추세다.특히 데이터센터와 클라우드, 그리고 이를 뒷받침하는 반도체 산업이 주목받으며 기술주의 주가 상승을 이끄는 중심축이 되고 있다. 이 같은 변화는 기술 발전 방향에서도 확인된다. 지금까지는 AI 모델 개발이 핵심 경쟁력이었다면 이제는 이를 산업 현장과 일상에 적용하는 능력이 점점 중요해지고 있다. 스마트폰, 자동차, 로봇 등 다양한 기기에서 작동하는 ‘엣지 AI’와 물리적 행동까지 수행하는 ‘피지컬 AI’가 등장하며 AI의 활용 범위는 빠르게 확장하는 중이다.그러나 이러한 성장세와 함께 우려의 목소리도 커지고 있다. 일부 전문가는 주가 상승이 AI를 중심으로 한 특정 산업과 기업에 지나치게 집중돼 있으며, 기업 실적보다 미래에 대한 기대가 지나치게 반영되고 있다고 지적한다. 높은 기대 속에 주가가 급등한 뒤 급격한 변동성을 보이는 기업도 적지 않다.결국 AI 기술주의 상승세는 산업구조가 변화하는 장기적 흐름을 반영하는 동시에 시장의 과열을 보여준다. 기술 발전이 만들어낼 미래 가치에 대한 기대가 큰 만큼 이 같은 변화를 어떻게 평가하고 받아들일 것인지에 대한 균형 잡힌 시각이 필요하다. AI가 만들어낼 변화의 방향과 속도에 따라 기술주 시장의 향방 역시 결정될 것으로 보인다.조은송 생글기자(대일외고 2학년)