[생글기자 코너] 키오스크 부작용…'디지털 소외' 대응 필요하다

노년층을 비롯해 디지털 기기에 익숙하지 않은 사람은 키오스크 사용에 불편을 겪는다. 화면을 더 쉽게 이해할 수 있도록 구성하고, 필요하면 직원 도움을 받을 수 있도록 해야 한다.

식당이나 카페에서 키오스크로 주문하는 모습이 점점 흔해지고 있다. 키오스크는 화면을 통해 메뉴를 선택하고 결제까지 할 수 있는 무인 주문 기기다. 예전에는 일부 패스트푸드점에서만 볼 수 있었지만, 요즘에는 동네 음식점과 소규모 카페에서도 사용하고 있다.키오스크가 빠르게 늘어나는 배경는 여러 요인이 있다. 먼저 인건비 상승이다. 매장에서 직원 수를 줄이고 키오스크를 설치하면 인건비 부담을 낮출 수 있다. 주문과 결제가 동시에 이뤄져 대기 시간이 줄고, 매장을 좀 더 효율적으로 운영할 수 있다는 것도 장점이다. 소비자 입장에서도 편리하다. 메뉴를 직접 확인하며 주문할 수 있어 잘못 주문할 가능성 낮고 카드나 간편 결제로 빠르게 계산할 수 있다.하지만 이런 변화가 모두에게 긍정적인 것은 아니다. 스마트폰과 디지털 기기에 익숙한 젊은 세대는 키오스크 사용에 어려움을 느끼지 않는다. 그러나 노년층을 비롯해 디지털 기기에 익숙하지 않은 사람은 불편을 겪는다. 메뉴를 찾기 어려워하고, 결제 방법을 이해하지 못하기도 한다. 이런 현상은 디지털 격차 문제와 연관된다. 기술이 발달하면서 편의성과 효율성이 높아지지만, 일부 사람은 새로운 환경에 적응하지 못하는 것이다.앞으로 키오스크를 비롯한 디지털 기기 활용은 더욱 확대될 것이다. 따라서 누구나 새로운 기술을 불편 없이 이용할 수 있도록 하는 노력이 필요하다. 화면을 좀 더 이해하기 쉽게 구성하고, 필요한 경우 직원의 도움을 받을 수 있는 체계를 마련해야 한다.안진아 생글기자(성일정보고 3학년)