우리가 흔히 아는 spell은 동사로 ‘철자를 쓰다’를 의미합니다. 그런데 spell이 명사로 쓰일 때는 짧은 기간, 특히 짧은 기간 동안 나타나는 날씨의 변화를 의미합니다. 명사 spell은 ‘마법에 걸리다’는 의미도 가지고 있습니다. 따라서 cold spell은 마치 잠깐 마법에 걸린 것처럼 따뜻했던 날씨가 갑자기 추워졌다는 느낌이 듭니다.

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People are suffering a so-called “appflation” crisis due to an apple production shortage amid accelerating climate change and aging apple growers.



The average wholesale price of apples hit 5414 won per kilogram on Wednesday, up 1.96% from a week ago. Compared to the previous year, the price climbed by 97.33%.



The key reason for soaring apple prices in Korea was extreme weather conditions, which have hurt apple production.



Apples currently in the market in Korea were picked in 2023 but total apple production last year dropped to 394,000 tons from 566,000 tons in 2022 and 516,000 tons in 2021.



“Last year’s spring frost and cold spell hampered fruit setting,” said a distribution manager at the Daegu-Gyeongbuk Apple Farming Cooperative.



Climate change is set to reduce the country’s available apple-growing regions.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

기후변화의 가속화와 사과 재배 농가의 고령화 속에 사과 생산이 부족해지면서 이른바 ‘애플플레이션’ 위기를 겪고 있다. 지난 수요일 기준, 사과 평균 도매가는 킬로그램당 5414원을 기록하며 일주일 전보다 1.96% 올랐다. 전년과 비교하면 가격이 97.33%나 폭등했다.사과 가격이 치솟은 핵심 원인은 이상기후로 인한 생산 감소다. 현재 국내시장에 판매되는 사과는 2023년에 수확한 것으로, 지난해 전체 사과 생산량은 39만4000톤으로 급감했다. 이는 2022년 56만6000톤, 2021년 51만6000톤에서 크게 줄어든 수치다.대경사과원예농협의 유통 관계자는 “지난해 봄철 서리와 한파로 열매가 제대로 맺히지 않았다”고 설명했다.이 같은 기후변화로 인해 사과 재배 가능 지역이 감소할 것으로 보인다.우리가 흔히 아는 spell은 동사로 ‘철자를 쓰다’를 의미합니다. 명사형 spelling은 영어 단어를 알파벳으로 어떻게 쓰는지, 또는 외국어를 현지어로 어떻게 표기하는지를 의미하죠. How do you spell your name in English?(영어로 네 이름을 어떻게 쓰니?)그런데 spell이 명사로 쓰일 때는 짧은 기간, 특히 짧은 기간에 나타나는 날씨의 변화를 의미합니다. 예문 아랫부분에 있는 cold spell은 갑자기 찾아온 추위, 즉 꽃샘추위를 뜻합니다. A cold spell hit the country in early spring(초봄에 꽃샘추위가 찾아왔다).명사 spell은 ‘마법에 걸리다’라는 의미도 지닙니다. The spell of the wicked fairy was broken(사악한 요정의 마법이 깨졌다). 따라서 cold spell은 마치 잠깐 마법에 걸린 것처럼 따뜻하던 날씨가 갑자기 추워졌다는 느낌이 듭니다.이 밖에도 spell은 다른 단어와 결합해 다양하게 쓰입니다. 비가 오지 않는 기간, 즉 건조한 날씨가 이어질 때 dry spell이라고 표현합니다. The prolonged dry spell in summer made the apples smaller(여름철 지속된 가뭄 때문에 사과 크기가 작아졌다). 무더위가 지속되는 기간, 즉 폭염을 hot spell이라고 표현해요.Dry spell은 날씨뿐 아니라 슬럼프, ‘성과가 없는 시기’를 뜻하기도 합니다. The team is going through a dry spell after failing to win for a while(그 팀은 한동안 승리를 하지 못해 슬럼프를 겪고 있다).예문 윗부분에 쓰인 appflation은 apple과 물가상승을 의미하는 inflation의 합성어로, 사과 가격이 물가상승을 주도하는 현상을 말합니다.경제 뉴스에서는 appflation보다 eggflation(에그플레이션)이라는 표현이 더 자주 등장합니다. Eggflation은 단순히 달걀 가격이 물가상승을 주도한다는 의미보다 서민 물가 부담이 심각하게 커졌다는 비유적 의미로 쓰여요. 달걀은 저렴한 기초 단백질원이면서 빵이나 과자 같은 가공식품의 주요 원재료이기 때문입니다.