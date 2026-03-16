[숫자로 읽는 교육·경제] 삼성 16조·SK 5조 자사주 소각…주주환원 '승부수'

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삼성, R&D 투자 38兆 역대 최대

HBM4 등 반도체 경쟁력 강화

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삼성전자가 올 상반기 16조원 규모의 자사주를 소각한다. SK그룹 지주사인 SK㈜도 내년 초 5조1000억원 규모의 자사주를 소각한다. 두 기업 모두 보유 자사주를 대거 소각함으로써 주주 가치를 끌어올리겠다는 강력한 의지를 표현한 것으로 풀이된다.삼성전자가 10일 공시한 사업보고서에 따르면 2025년 말 기준 보유 자사주 1억543만 주 중 약 82.5%에 해당하는 8700만 주(우선주 포함)를 올해 상반기에 소각할 계획이다. 소각 물량은 이날 종가 18만7900원으로 환산하면 15조6100억원어치에 달한다.이번 자사주 소각은 2024년 11월에 발표한 10조원 규모 자사주 매입 계획의 일환이다. 삼성전자는 지난해 2월에 1차 매입한 자사주 3조원어치를 전량 소각한 바 있다. 이번 대규모 추가 소각을 통해 주가 저평가 국면을 정면 돌파하겠다는 신호를 보낸 것이라는 분석이 나온다.삼성전자가 10일 사업보고서에서 밝힌 지난해 연구개발(R&D) 분야 투자 규모는 37조7000억원이다. 역대 최고액이다. 기존 최대치였던 2024년 대비 약 7.8% 불어났다.이 같은 대규모 투자는 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 등 차세대 반도체 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위한 전략으로 분석된다. 시설 투자 규모는 52조7000억원으로, 애초 계획보다 5조원 이상 늘렸다.삼성전자는 올해 주력이 될 6세대 HBM4 시장에서 적기 공급 확대로 고객 수요에 적극 대응하겠다는 계획이다. 삼성전자는 지난 2월 HBM4를 세계 최초로 양산·출하한 바 있다. HBM4에 10나노급 6세대(1c) 공정을 선제적으로 도입해 양산 초기부터 안정적 수율은 물론, 업계 최고 수준의 성능을 확보했다고 회사 측은 설명했다.글로벌 빅테크의 AI 데이터센터 투자 확대에 따라 삼성전자의 5대 주요 매출처에는 알파벳이 새롭게 이름을 올렸다. 5대 매출처는 애플, 홍콩테크, 슈프림일렉트릭, 알파벳, 도이치텔레콤 등이다.전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)은 지난해 56억600만원, 노태문 디바이스경험(DX)부문장(사장)은 61억2500만원의 보수를 받았다. 삼성전자 전체 직원의 지난해 평균 연봉은 1억5800만원으로 역대 가장 높은 수치를 기록했다.한편 SK㈜는 이날 이사회를 열고 보유 중인 자사주 약 1798만 주 가운데 80%인 약 1469만 주를 전량 소각하기로 결정했다. 전체 발행주식의 약 20%로, 이날 종가 기준 5조1575억원에 달한다. 내년 초 소각 후 남은 자사주 약 328만 주는 우수 인재 영입을 비롯해 임직원 성과 보상에 활용할 계획이다. 자사주 소각 기한은 내년 1월이다.김채연·성상훈 한국경제신문 기자1. 자사주란 무엇이고, 기업은 왜 자사주를 보유하는가?2. 주주환원정책에 대해 공부해보자.3. 논란이 되는 기업의 이익잉여금에 대해서도 알아보자.