자정의 사전 풀이는 “자시(子時)의 한가운데, 곧 밤 열두 시”를 이른다. 그런데 자시는 12일 0시나 12일 24시가 모두 자시라 명료하지 않다. 사람에 따라 달리 해석할 수 있어 중대한 문건의 효력을 다툴 경우 문제를 일으키기 십상이다.

새벽은 동틀 무렵…‘새벽 1시’ 어색

‘12일 자정’은 12일 0시? 24시?

홍성호 이투데이 여론독자부장·前 한국경제신문 기사심사부장

“지난 2월 27일 오후 3시 38분(미국 동부 시간 기준). 이란 공격을 위한 도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 명령이 미 중부사령부에 하달됐다. … 2월 28일 새벽 1시 15분(이란 시간 오전 9시 45분). 육·해상에서 100대 넘는 미군 항공기가 이란을 향해 일제히 출격했다.” 국내 한 언론이 전한 미국의 대이란 작전 개시 상황도다. 우리가 주목하는 것은 여기 등장하는 오전·오후·새벽 같은 ‘시간을 나타내는 우리말 표현’이다. 특히 ‘새벽 1시 15분’이란 말의 쓰임새가 어색하다.오전이나 오후, 정오 같은 말은 일상에서 늘 쓰는 어휘다. 이들 말에는 우리말의 과학적 용법이 담겨 있다. 우선 공통으로 들어 있는 ‘오’의 정체는 무엇일까. 한자어 ‘오(午)’는 낮을 가리키는 동시에 십이지에서 일곱째 지지인 말(馬)을 뜻한다. 올해가 ‘병오년(丙午年)’으로 ‘말의 해’라고 하는 것을 떠올리면 알기 쉽다.‘오시(午時)’라고 하면 오전 11시부터 오후 1시까지의 시간을 나타내는데, 여기서 낮이라는 뜻이 나왔다. 한자 ‘午(오)’는 원래 절굿공이를 그린 것이라고 한다. 절굿공이 같은 막대를 꽂아 한낮임을 알았다는 데서 ‘낮’을 뜻하게 됐다. 여기에 ‘바를 정(正)’ 자를 붙여 정오라고 하면 그 낮의 한가운데, 즉 낮 12시를 말한다. 해가 뜨고 져서 다시 해가 뜨는 동안을 하루로 삼았는데, 해가 떠 있는 동안이 낮이고 해가 진 상태가 밤이다. 그 하루 낮과 밤을 편의상 24시간으로 나눠 낮의 한가운데를 12시로 삼았다. 그렇게 생긴 말이 ‘정오(正午)’다.낮의 한가운데는 해가 머리 위에 위치하는 때다. 그래서 그림자가 없는 시간, 곧 ‘망자의 시간’인 셈이다. 아득히 먼 옛날부터 이 시간을 잡아 추모 등 각종 예식을 집행했다. 지금도 일부 종교에서 낮 12시를 기해 미사를 드리는 전통이 남아 있는 것은 그런 까닭이다. 정오를 기준으로 해 낮 12시 전을 ‘오전(午前)’, 12시 이후를 ‘오후(午後)’라고 불렀다.이렇게 오전·오후 개념은 시간대가 넓어, 가령 오후 11시라고 하면 어색하고 느낌도 잘 안 온다. 그보다 밤 11시가 좋다. 마찬가지로 오전 4시, 5시도 어색하다. 새벽이란 좋은 말이 있으니 이를 쓰면 된다. ‘새벽’은 원래 ‘먼동이 트려 할 무렵’을 가리키는 말이었다. 그래서 예전엔 오전 1시나 2시는 한밤중이라 하고 새벽이라 하지 않았다. ‘한밤중’은 ‘깊은 밤’을 뜻하는 말이니 자정 지나 1시나 2시 즈음을 나타내는 데에는 딱이다. 새벽 1시보다 밤 1시 또는 오전 1시라고 하면 자연스럽다.그런데 <표준국어대사전>(국립국어원 간)에서 새벽 개념을 넓혀 (주로 자정 이후 일출 전의 시간 단위 앞에 쓰여) ‘오전’의 뜻을 이르는 말로 바꿔놓았다. 새벽 1시니, 새벽 2시니 하는 말도 쓸 수 있게 한 것이다. 이런 언어 확장은 말을 세분화해 정교하게 쓰는 게 아니라 있는 말도 밀어내고 ‘새벽’으로 뭉뚱그려 쓰게 한다는 점에서 언어 발전에 역행하는 풀이다. 많은 사람이 쓴다고 해서 사전도 따라갈 게 아니라 고칠 것은 고쳐가면서 써야 한다. 그런 점에서 ‘새벽’ 개념의 확장은 그리 바람직하지는 않지만, 어쨌든 국어사전에서 그렇게 바꿔놓은 바에야 이제는 ‘새벽 1시’도 가능한 표현이 됐다.‘자정(子正)’도 헷갈려서 조심히 써야 한다. 가령 ‘12일 자정’이라고 하면 정확히 언제를 가리킬까. 12일 0시일까, 12일 24시(13일 0시)일까. 자정의 사전 풀이는 “자시(子時)의 한가운데, 곧 밤 열두 시”를 이른다. 그런데 자시는 12일 0시나 12일 24시가 모두 자시라 명료하지 않다. 사람에 따라 달리 해석할 수 있어 중대한 문건의 효력을 다툴 경우 문제를 일으키기 십상이다. 12일 24시라고 하면 분명하지만, 이는 일상어가 아니라 쓰기 어렵다. 자정 대신 12일 ‘밤 12시’라고 하면 쉽게 알아볼 수 있다. 사람들의 인식이 낮과 밤으로 이어지기 때문에 12일 밤 12시는 24시를 뜻하는 말로 쓰일 수 있다.