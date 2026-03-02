[생글기자 코너] 핀테크가 바꾼 청소년 금융생활

간단한 본인 인증만으로 계좌를 개설할 수 있고, 용돈 등의 입출금 내역을 쉽게 확인할 수 있다. 교통카드 기능을 지닌 체크카드 등 다양한 서비스를 통해 학생들의 일상생활이 편리해졌다.

10대에게 은행은 더 이상 딱딱하거나 멀리 있는 공간이 아니다. 스마트폰 은행 애플리케이션을 실행하면 손안에서 작은 은행이 펼쳐진다. 각종 금융 앱을 통해 저축, 송금, 결제를 모두 처리한다. 이들 앱은 각종 이벤트와 보상 프로그램을 통해 청소년의 참여를 유도한다. 변화를 이끄는 주역은 핀테크다. 핀테크는 금융과 기술의 합성어로, 스마트폰으로 모든 금융 업무를 할 수 있게 하는 서비스다.핀테크는 특히 청소년의 금융 생활을 크게 바꾸고 있다. 과거에는 청소년이 금융서비스를 이용하기 쉽지 않았다. 현금으로 용돈을 받아 지갑에 넣고 다니며 돈을 관리했다. 은행에 가려면 부모님과 동행해야 하는 데다 대기 시간도 길어 불편했다. 그만큼 금융이 멀게 느껴졌다.하지만 이제는 간단한 본인 인증만으로 계좌를 개설할 수 있고, 용돈 등의 입출금 내역을 쉽게 확인할 수 있다. 교통카드 기능을 지닌 체크카드 등 다양한 서비스를 통해 학생들의 일상생활이 편리해졌다. 또 ‘자산 관리 서비스’를 통해 소비 습관도 점검할 수 있다.이러한 변화는 청소년의 금융 이해력 향상에도 기여할 수 있다. 청소년들이 스스로 돈을 관리하면서 자연스럽게 금융 감각을 익힐 수 있기 때문이다. 목표 저축 기능을 이용해 계획을 세우며 저축 습관을 기를 수 있고, 퀴즈를 풀며 금융·경제 지식을 쌓을 수도 있다.주의해야 할 점도 있다. 간편 결제 시스템은 자칫 과소비를 조장할 수 있고, 피싱 등 범죄 피해를 당할 위험도 존재한다. 따라서 소비 습관을 스스로 점검하고 보안 설정을 꼼꼼히 해야 한다.안진아 생글기자(성일정보고 3학년)