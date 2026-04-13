[생글기자 코너] '제로'는 건강식품? 균형 잡힌 식습관이 중요

제로 식품에는 단맛을 내기 위해 인공 감미료가 들어간다. 이를 과다 섭취하면 대사 기능에 영향을 줄 수 있다. 단맛이 강해 단 음식에 대한 욕구가 오히려 커질 수도 있다.

편의점과 마트에서 제로 설탕, 제로 칼로리 등을 내세운 제로 식품을 흔히 볼 수 있다. 제로 식품은 젊은 층을 중심으로 건강에 대한 관심과 맞물려 인기를 얻고 있다. 탄산음료부터 젤리, 과자, 아이스크림까지 제로 제품이 나온다.이들 제로 식품은 설탕을 넣지 않아 칼로리가 낮다. 덕분에 당 섭취를 줄여야 하거나 체중 조절이 필요한 사람에게 도움이 된다. 당뇨 환자나 다이어트하는 사람에게도 인기 식품으로 꼽힌다.하지만 제로 식품이 반드시 건강에 이롭다고 말하기는 어렵다. 제로 식품에는 설탕 대신 단맛을 내기 위해 인공감미료가 들어간다. 인공감미료를 과다 섭취하면 장내미생물 균형을 해치거나 대사 기능에 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 있다. 세계보건기구(WHO)는 인공감미료 중 하나인 아스파탐을 암을 유발하는 물질로 분류하기도 했다. 또한 칼로리가 없어도 단맛은 강하기 때문에 제로 식품을 먹다 보면 단 음식에 대한 욕구가 오히려 커질 수 있다. 당 섭취를 줄이기 위해 제로 식품을 먹으면서 단 음식을 더 먹게 되는 역효과가 날 수 있는 셈이다.따라서 제로 식품을 먹을 때는 성분표를 꼼꼼히 확인하고, 인공첨가물이 많이 포함된 식품은 먹지 않는 것이 바람직하다. 또한 물, 과일, 채소 등 신선한 자연식품을 균형 있게 섭취하는 습관을 들여야 한다.제로 식품은 당 섭취 조절에 도움이 되지만, 이는 어디까지나 보조적 선택일 뿐이다. 제로라는 이름에 현혹돼 과도하게 먹는다면 그 의미가 사라진다. 결국 중요한 것은 제로냐 아니냐가 아니라 균형 잡힌 식습관이다.윤지후 생글기자(글벗중 3학년)