[생글기자 코너] 일상을 풍요롭게 만들 공유경제의 미래

공유경제는 2008년 글로벌 금융위기 후 가성비 중심의 소비문화와 함께 성장했다. 2020년 코로나19를 거치며 대면 중심의 사업이 큰 타격을 입고 비대면 공유경제가 등장했다.

공유경제가 우리 일상에 깊이 스며들고 있다. 길을 가다 보면 킥고잉, 지쿠 등 공유 모빌리티 기업이 운영하는 전동 킥보드나 자전거를 볼 수 있다. 학생들은 수행평가에 필요한 도서를 구할 때 ‘우리집은도서관’ 등의 도서 공유 플랫폼을 활용한다.사실 인류는 오래전부터 중요한 자산을 공유하며 살아왔다. 농경사회에서는 공동 우물과 공동 창고를 사용했고, 마을 주민들은 노동력을 나누며 협력했다. 산업혁명이 일어나고 자본주의 경제가 확산하면서 개인의 재산권이 강화됐지만, 21세기 들어 다시 공유재산의 범위가 확장하고 있다.공유경제는 크게 두 가지로 나뉜다. 첫 번째는 개인과 개인이 연결돼 서로 물건을 빌려주고 빌리는 P2P(Peer to Peer) 방식이다. 두 번째로는 기업이 이윤을 목적으로 고객에게 물건을 빌려주는 B2P(Business to Peer) 모델이다. 자동차를 빌려주는 공유차량 서비스, 업무 공간을 제공하는 공유 오피스 등이 대표적이다. 일상생활에 필요한 물건을 대여하는 생활용품 공유 서비스도 있다.공유경제는 2008년 글로벌 금융위기 후 가성비 중심의 소비문화와 함께 성장했다. 2008년 창업한 에어비앤비와 2009년에 설립한 우버가 좋은 사례다. 그러나 2020년 코로나19의 영향으로 공유 오피스 기업 위워크가 파산보호를 신청하는 등 대면 중심의 공유경제 사업은 큰 타격을 입었다. 그 가운데서도 비대면 공유경제라는 새로운 사업이 등장했다. 공유경제를 잘 활용한다면 우리 일상을 더욱 풍요롭게 만들 수 있다.최주하 생글기자(삼일고 2학년)