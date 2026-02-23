[대학 생글이 통신] "3월 점수가 수능 점수" 학평 준비 철저히

대학생 선배가 후배에게



새 학년에 올라가자마자 우리에게 매운맛을 보여주겠다는 듯 3월 학력평가가 기다리고 있습니다. 3월 하순에 시행되는 전국연합학력평가는 새 학년의 첫 전국 단위 시험으로, 고등학교 1학년과 3학년 학생에게 더욱 큰 의미를 지닙니다.고등학교 1학년 학생들에게는 중학생 때와는 차원이 다르게 길고 어렵고 지루한 시험을 처음 마주하는 기회가 될 것입니다. 고등학교 3학년 학생들은 “3월 성적이 수능 성적”이라는 말을 많이 듣습니다. 그렇기에 3월 학력평가를 가볍게 넘길 수 없습니다. 그래서 지금부터 남은 한 달 동안 3월 학력평가에 대비할 수 있는 ‘극약 처방’을 소개하고자 합니다.먼저 고등학교 3학년 학생은 수능 연계 교재인 수능특강의 문학작품을 섭렵해보기를 권합니다. 3학년 학생들은 이미 1~2학년 때 여러 차례 학력평가를 경험한 만큼 잘 알고 있을 것입니다. 학력평가의 성패를 좌우하는 과목은 단연 국어라는 사실을 말입니다. 국어 시험은 첫 시간에 치러지기 때문에 시험 전체의 긴장도를 결정하고, 2교시 이후 컨디션에도 큰 영향을 미칩니다. 그러니 수능특강에 나온 문학작품 중 자신이 보던 사설 인터넷 강의의 강사나 EBS 선생님이 중요하다고 강조한 작품을 골라 해설을 들어보는 것이 좋습니다.3월 학력평가는 교육청이 출제하지만 수능과 연계성을 높이기 위해 한국교육과정평가원의 출제 흐름을 최대한 따라가려는 경향이 있습니다. 따라서 수능 연계 교재에서 중요한 부분들을 골라서 보면 도움이 됩니다. 만약 내가 공부한 작품이 3월 학력평가 지문으로 나온다면 더할 나위 없는 행운이고, 출제되지 않는다고 해도 그 작품이 6월·9월 모의고사나 실제 수능에 나올 가능성은 더 커지니 오히려 좋습니다.수학은 평소 풀이 과정에서 자주 막히는 부분이 있을 것입니다. 그런 부분을 잘 점검해 어떻게 풀어나갈지를 숙지해야 합니다.고등학교 1학년 학생들은 학력평가라는 시스템 자체에 익숙해질 필요가 있습니다. 주말을 활용해 학력평가 시간표와 똑같은 시간에 맞춰 2025년과 2024년 3월 학력평가 전 과목을 풀어보기를 추천합니다. 기출문제를 통해 어떤 시험인지 감을 잡으면 훨씬 덜 긴장한 상태로 학력평가를 치를 수 있을 것입니다. 전체 모의고사를 경험한 학생과 그렇지 않은 학생은 시험 전 태도부터 차이가 생깁니다. 1학년 학생들에게는 최소 과거 5개 연도의 학력평가 문제를 풀어보기를 권합니다.지인우 대전대 한의학과 21학번