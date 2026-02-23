[대학 생글이 통신] 사회생활 미리 경험하는 방학 인턴 활동

대학생 선배가 후배에게



대학생의 방학은 거의 3개월로 중고등학생 때보다 훨씬 깁니다. 학기 중에 과제와 시험에 쫓기다가도 방학이 되면 시간이 확 늘어나지요. 그래서 방학을 어떻게 활용할까 고민합니다. 멀리 여행을 가기도 하고, 아르바이트도 합니다. 공모전을 준비하거나 자격증 공부를 하는 친구도 많습니다.저는 여러 활동 중에서도 기업 인턴이 특히 기억에 남는 경험이라고 느꼈습니다. 예전에 서울 여의도에 있는 한 금융회사에서 인턴으로 일했습니다. 인턴을 하기 전에는 회사 생활이 어떤 것인지 잘 몰랐습니다. 제가 하고 싶은 일이 무엇인지, 그것을 준비하려면 무엇을 해야 하는지도 제대로 알지 못했습니다. 그저 학점 잘 받고, 자격증도 따두면 도움이 되지 않을까 막연히 생각했습니다.하지만 많은 회사에서 면접을 보며 느낀 것은 조금 달랐습니다. 자격증 자체보다 이전에 어디서든 일해본 경험이 있는지, 자신이 지원한 일에 대해 얼마나 이해하고 있는지를 더 구체적으로 평가하는 분위기였습니다. 인턴 경험은 바로 그 두 가지를 채울 수 있는 좋은 기회입니다.회사 생활도 생각한 것과 달랐습니다. 저는 회사라고 하면 딱딱하고 건조한 공간을 먼저 떠올렸는데, 실제로는 좋은 상사들과 함께 프로젝트를 진행하는 과정이 꽤 즐거웠습니다. 일이라는 것이 힘을 합쳐 결과물을 만들어내는 과정이 될 수 있다는 것을 체감했습니다.동시에 이 일을 평생 하면 재미없을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 제가 한 업무는 산업의 구조를 파악하고 정리하는 것이었습니다. 누가 누구에게 어떤 서비스를 제공하는지, 그 서비스는 어떤 점에서 차별화하는지 등을 찾아서 보고서로 만들었습니다. 사람들의 삶을 구조화해 들여다본다는 점이 흥미로웠지만, 새로운 지식을 만들어낸다기보다 기존 정보를 요약·정리하는 느낌이 강해 아쉬웠습니다. 덕분에 내가 무슨 일을 하고 싶어 하는 사람인지 구체적으로 생각해보는 계기가 되기도 했습니다.저에게 인턴은 방학을 이용해 회사 생활을 경험해볼 수 있는 의미 있는 시간이었습니다. 누군가 여러분에게 희망 진로를 적어보라고 하면 고민이 많을 것이라고 생각합니다. 직업의 세계를 아직 겪어보지 못했기에 내가 어떤 일을 오랫동안 재미있게 할 수 있을지 감이 잘 안 오는 것이 당연합니다. 기업 인턴은 그 경험을 가장 직접적으로 할 수 있는 방법입니다. 여러분도 고등학교를 졸업한 후에는 기업 인턴을 꼭 경험해보기를 추천합니다.이지원 서울대 경제학부 22학번