‘등돌림 문화’는 얼핏 보면 ‘캔슬 컬처’의 의미를 상당히 근접하게 담아낸 순화어라 할 만하다. 그런데 ‘문화’와의 결합은 어색한 감을 준다. 그냥 ‘등돌리기’라고만 해도 충분하다.

‘등돌림’과 ‘문화’의 결합 어색해

‘캔슬 컬처’는 ‘등돌리기’로도 충분

홍성호 이투데이 여론독자부장·前 한국경제신문 기사심사부장

수백억원대 탈세 의혹에 휩싸인 가수 겸 배우 차은우를 향한 ‘손절’이 속도를 더해가고 있다. 앞서 광고계에서는 그의 영상을 잇달아 삭제한 데 이어 군 복무 중인 그가 출연한 국방부 홍보 영상도 최근 비공개로 전환했다. 전문가들은 우리 사회에서 이어지는 또 하나의 ‘캔슬 컬처(Cancel Culture)’라고 짚으며 다양한 분석을 내놓고 있다. 불과 1·2년 사이에 가수 김호중을 비롯해 배우 유아인·조진웅, 예능인 박나래·조세호 등이 ‘캔슬 컬처’ 현상으로 자의 반, 타의 반으로 퇴출당했다.‘캔슬 컬처’는 사회적으로 문제 있는 행동이나 말을 한 인물에 대해 그에 대한 지지를 취소하거나 외면하는 현상을 뜻한다. 비교적 근래에 우리말 안에 들어온 신조어다. 미국에서는 2019년 말 버락 오바마 전 대통령이 당시 미국 사회에 퍼지고 있는 ‘캔슬 컬처’를 비판해 큰 논란이 일었다. 캔슬 컬처를 주도하는 밀레니얼 세대가 반발하면서 오바마 전 대통령이 ‘꼰대’ 논란에 휘말리는 등 화제가 됐다. 이 뉴스가 한국에도 전해지면서 이때 처음으로 ‘캔슬 컬처’란 말이 언론 보도를 탔다.문제는 이 ‘캔슬 컬처’가 누구나 알고 쓸 수 있는 쉬운 말이 아니라는 점이다. 그래서 국립국어원 새말모임에서 2023년 ‘등돌림 문화’로 다듬었다. “유명인이나 공적 지위에 있는 인사가 논쟁이 될 만한 행동이나 발언을 했을 때 사회관계망 서비스(SNS) 등에서 해당 인물에 대해 지지(follow)를 취소하고 거부하는 현상”이란 설명이 붙었다. ‘등돌림’이란 말은 관용구 ‘등(을) 돌리다’에서 만들었을 것이다. 이 말은 ‘뜻을 같이하던 사람이나 단체와 관계를 끊고 배척하다’는 의미다. ‘등돌림’은 ‘왕따’와는 좀 다르다. ‘등돌림’이 애초 관계를 맺고 있다가 어떤 사유로 인해 그 관계를 끊고 멀리하는 것에 비해 ‘왕따’는 특정 대상을 적극적이고 반복적으로, 의도적으로 따돌리고 괴롭히는 일이다.‘등돌림 문화’는 얼핏 보면 ‘캔슬 컬처’의 의미를 상당히 근접하게 담아낸 순화어라 할 만하다. 그런데 ‘문화’와의 결합은 어색한 감을 준다. 우리말에서 이 ‘문화’의 쓰임새가 여기저기 아무 말과 잘 결합하지 않기 때문이다. 가령 강도나 절도 같은 범죄 행위를 ‘강도 문화’니 ‘절도 문화’라고 하지 않는다. 간혹 ‘폭력 문화’라고 하는 경우가 있는데, 이 역시 바람직하지 않은 표현이다. 의미적으로도 ‘폭력’과 ‘문화’가 잘 어울리지 않는다. 그보다 우리말에서는 ‘강도질’이니 ‘도둑질’이니 하는 식으로 부정적 행위에는 접미사 ‘-질’을 붙여 파생어를 만든다.‘갑질 문화’도 마찬가지다. ‘갑질’은 “자신이 가진 지위나 힘을 내세워 아랫사람이나 힘이 없는 사람에게 마구잡이로 일을 시키거나 무례하게 행동하는 짓’을 말한다. 갑질은 심하면 범죄가 되기도 하는 횡포일 뿐 ‘문화’와는 어울리지 않는다. 일각에서 ‘갑질’과 ‘문화’를 결합해 쓰는 일이 있으나 이는 좋은 말 만들기가 아니다. 우리말 ‘문화’는 부정적이고 파괴적인 의미와 잘 결합하지 않기 때문이다.갑질이 일어나는 사회적 경향을 말하고자 한다면 행태 또는 풍조, 풍토라고 하면 그만이다. 폭력이 범죄일 뿐 그것이 문화가 될 수 없는 이치와 같다. 그런 점에서 ‘등돌림 문화’도 어색하긴 마찬가지다. 영어에서 cancel이나 rape 등에 culture를 붙여 개념을 만든다고 우리말에서 이를 직역해 말을 만드는 것은 좋지 않다.그냥 ‘등돌리기’라고만 해도 충분하다. 접미사 ‘-기’는 일부 동사 어간에 붙어 ‘그렇게 하는 일’의 뜻을 더해 명사를 만든다. ‘달리기, 사재기, 줄넘기, 쓰기, 말하기, 모내기’ 등이 다 그렇게 만들어진 말이다. ‘등돌리기’가 아쉬우면 ‘등돌리기 현상’이나 ‘등돌리기 풍조’ 같은 말을 문맥에 따라 골라 쓰면 의미를 충분히 살릴 수 있다. 거창하게 ‘~문화’라고 포장할 말이 아니다.