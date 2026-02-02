through는 ‘~을 통하여, 통과하여’라는 의미로 get through는 막힌 구간을 통과해서 반대편으로 나온다는 의미입니다. 어려움을 극복하거나 힘든 시기를 무사히 지낸다는 비유적 의미로 자주 사용됩니다. 또 시간이나 노력이 필요한 ‘일, 과제 등을 끝내다’는 의미로도 사용됩니다.

At the 83rd Golden Globe ceremony at the Beverly Hilton in Los Angeles on Jan. 11, Netflix’s animated feature K-Pop Demon Hunters won Best Animated Feature and Best Original Song.



Singer-songwriter EJAE, who performed the song, delivered an emotional acceptance speech reflecting on a decade-long struggle to break into the music industry.



“When I was a little girl, I worked tirelessly for 10 years to fill one dream to become a K-pop idol,” she said. “I was rejected and disappointed. My voice wasn’t good enough.”



“Rejection is redirection.” She credited music with helping her endure those moments and said she was grateful to be part of a song that is “helping other girls, other queens and everyone of all ages get through their hardships and accept themselves.”



“It’s never too late to shine like you were born to be.”

해설

1월 11일 미국 로스앤젤레스 베벌리 힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다.주제가를 부른 싱어송라이터 이재는 음악업계에 데뷔하기까지 10년간 겪은 어려움을 돌아보며 감동적인 소감을 전했다.그는 “어린 시절, 단 하나의 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉼 없이 노력했어요. 케이팝 아이돌이 되는 것이 꿈이었지만 거절당했고 좌절을 겪었습니다. 제 목소리는 부족하다는 말까지 들어야 했죠”라고 말했다.이어 “거절은 방향을 바꾸라는 신호”라며, 음악이 힘든 순간들을 견디게 해준 원동력이었다고 밝혔다. 또 이번 곡이 “다른 소녀들, 다른 퀸들, 그리고 모든 세대의 사람들이 각자의 어려움을 이겨내고 스스로를 받아들이는 데 도움을 주고 있다”며 감사의 뜻을 전했다.그는 마지막으로 “태어날 때부터 빛나도록 만들어진 것처럼, 언제든 다시 빛날 수 있다”고 덧붙였다.넷플릭스 역대 최고 흥행작인 ‘케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)’는 올해 골든글로브 시상식(Golden Globe Awards 2026)에서 ‘주토피아 2(Zootopia 2)’, 일본 에니메이션 ‘귀멸의 칼날(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)’ 등 쟁쟁한 경쟁작을 제치고 장편 애니메이션상(Best Animated Motion Picture)을 수상했습니다. 또한 ‘골든(Golden)’으로 주제가상(Best Original Song)도 받았는데, 이 곡을 작곡하고 직접 부른 이재의 수상 소감은 큰 감동을 주었습니다.수상 소감에 ‘어려움을 극복하다’는 의미로 get through hardships라는 표현이 쓰였습니다. through는 ‘~을 통해, 통과해’라는 의미로 get through는 막힌 구간을 통과해서 반대편으로 나온다는 의미입니다. We couldn’t get through the crowd(우리는 인파 때문에 지나갈 수 없었어).예문 아랫부분처럼 어려움을 극복하거나 힘든 시기를 무사히 지낸다는 비유적 의미로 자주 사용합니다. We will get through this together(우리 함께 이겨낼 거야). How do Jane and Tom ever get through the brutal Minnesota winters?(제인과 톰은 혹독한 미네소타의 겨울을 도대체 어떻게 버텨낼까?)또 시간이나 노력이 필요한 ‘일, 과제 등을 끝내다’는 의미로도 사용됩니다. Let’s get through this homework first(이 숙제부터 먼저 끝내자). 또는 시험을 통과하거나 심사나 절차를 거쳐 허락받는 상황에서도 사용합니다. This bill might not have been able to get through Congress(이 법안은 의회를 통과하지 못했을 수도 있었다).이 밖에도 전화나 다른 수단으로 연락을 시도했을 때, 여러 차례 시도 끝에 마침내 연락이 닿았거나 끝내 연결되지 않은 상황에서도 사용합니다. I tried calling, but I couldn’t get through to you(너에게 계속 전화했는데 연결이 안 됐어).