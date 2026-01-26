생각하기와 글쓰기



현대차, 2028년 본격 생산

하루 16시간 일할 수 있어

생산 1만대 넘으면 10만달러 이하

현대자동차그룹이 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스’ 가격을 미국 제조업 근로자 두 명의 2년 치 인건비(약 32만달러·4억7000만원)보다 낮게 책정하기로 했다. 아틀라스를 구입하면 2년 안에 투자비를 뽑을 수 있다는 의미다. 증권가에서는 2028년 본격 양산에 들어가면 아틀라스 가격이 2억원(13만~14만달러) 수준으로 떨어질 것으로 예상했다.20일 증권가와 업계에 따르면 보스턴다이내믹스는 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 글로벌 애널리스트 대상 간담회를 열고 아틀라스 상용화 로드맵을 공개했다. 회사는 이 자리에서 아틀라스의 가격 책정 기준으로 ‘2년 내 투자비 회수’를 제시했다. 평균 연봉 8만달러인 미국 자동차 공장 근로자를 2교대로 2년 투입했을 때를 기준으로 삼았다.하루 16시간 이상 일할 수 있는 아틀라스는 근로자 두 명 몫을 하는 만큼 이들의 2년 치 인건비(32만달러)와 해당 기간 유지보수비, 전기요금 등을 더한 모든 비용보다 낮게 책정하면 아틀라스 구입비를 2년 안에 회수할 수 있다는 계산이 나온다. 아틀라스는 자동차처럼 잘 관리하면 10년 이상 쓸 수 있다.삼성증권은 이를 토대로 아틀라스의 초기 판매가를 13만~14만달러(약 2억원)로 추정했다. 생산 규모가 1만 대를 넘어서면 10만달러 이하로 떨어질 것으로 내다봤다. 아틀라스의 예상 가격은 경쟁 모델보다 높다. 테슬라는 ‘옵티머스’ 가격을 2만~3만달러(약 2900만~4400만원) 수준으로 낮춰 연내 양산을 선언했고, 중국 유니트리는 ‘H2’ 모델을 2만9900달러(약 4200만원)에 판매하고 있다.현대차그룹은 관절 자유도, 최대 운반 능력 등에서 옵티머스와 H2를 압도하는 데다 배터리를 스스로 교체하는 기능도 있는 만큼 충분히 승산이 있다고 판단한다. 회사 관계자는 “아틀라스는 실제 공장에 투입할 수 있는 스펙과 내구성을 갖췄다”고 강조했다.현대자동차그룹 산하 보스턴다이내믹스는 2019년 4족보행 로봇 스폿으로 산업용 로봇 시장을 개척했지만 휴머노이드 분야에선 ‘지각생’이다. 미국 로봇 스타트업 피규어AI와 중국 유니트리는 양산 모델을 판매하고 있고, 테슬라도 아틀라스보다 2년 앞선 올해 휴머노이드 옵티머스를 양산하기로 해서다.더구나 증권가가 예상한 아틀라스 가격은 경쟁사보다 훨씬 높은 것도 부담이 되는 대목이다. 현대차그룹은 이런 한계를 압도적인 성능과 품질로 돌파한다는 구상이다. 완성차(현대차·기아)부터 철강(현대제철), 부품(현대모비스), 방위산업·철도(현대로템)까지 다양한 제조 현장에서 축적한 데이터를 활용해 아틀라스의 실전 능력을 키우면 높은 가격에도 승산이 있다고 판단한 것이다.양길성 한국경제신문 기자1. 휴머노이드 로봇이 미래산업에서 중요한 이유는?2. 글로벌 기업의 휴머노이드 경쟁에 대해 알아보자.3. 노동자들이 고용불안을 염려한다. 어떻게 풀어야 할까?