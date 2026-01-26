[생글기자 코너] '정보 폭포' 현상이 낳은 '두쫀쿠' 열풍

고가 디저트 열풍은 소비자들의 욕구에 SNS 등 디지털 환경 변화가 합쳐진 현상이다. 다만 정보 폭포에 의해 형성된 유행은 지속성을 장담하기 어렵다는 지적도 있다.두바이 쫀득 쿠키가 소비 트렌드의 중심에 섰다. 조그만 쿠키 한 개 가격이 1만 원에 이를 정도로 비싸지만, 소비자들은 줄을 서서 구매한다. 이 같은 고가 디저트가 유행하는 현상을 경제학적으로 이해하기 위해 전주용 동국대 경제학과 교수를 인터뷰했다.
전 교수는 “전통적 경제학 관점에서는 베블런 효과에 따른 과시적 소비로 이해할 수 있다”고 말했다. 베블런 효과는 상품 가격이 올라도 소비가 감소하지 않고 오히려 늘어나는 현상을 말한다. 명품과 같은 사치재에서 이런 현상이 일어난다. 가격이 높다는 점이 상품 가치를 높여 소비자를 더 강하게 유혹한다는 것이다. 소비자는 이런 상품을 소비하면서 자기 취향이나 정체성을 드러낸다.
전 교수는 또 “정보가 효율적으로 전달되지 않을 때 발생하는 정보 폭포(information cascade) 현상을 원인으로 볼 수도 있다”고 설명했다. 정보 폭포란 사람들이 타인의 행동을 신뢰하면서 따라 하는 행태를 뜻한다.
이 과정에서 SNS가 중요한 역할을 한다. 전 교수는 “과거부터 존재하던 과시적 소비나 유행을 모방하는 소비가 SNS를 통해 확산 속도가 빨라지고 파급력이 커진 것으로 볼 수 있다”고 말했다.
두바이 쫀득 쿠키로 대표되는 고가 디저트 열풍은 소비자들의 욕구에 SNS 등 디지털 환경 변화가 합쳐진 현상이다. 다만 정보 폭포에 의해 형성된 유행은 지속성을 장담하기 어렵다는 지적도 있다. 오늘날 소비자들은 소비 행위에서 가성비를 넘어선 상징적 의미를 찾고 있다는 해석도 가능하다.
김은솔 생글기자(부산진여상 2학년)