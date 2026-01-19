‘rule of thumb’를 직역하면 ‘엄지손가락(thumb)의 법칙(rule)’이지만, 관용적 표현으로 정확한 수치나 공식에 근거하지 않아도 ‘경험을 통해 알게 된 법칙’이라는 의미로 쓰입니다. 온도계가 없던 시절 맥주를 만드는 양조장에서 엄지손가락을 맥주 통에 잠깐 담가보고 발효가 어느 정도 됐는지 온도를 가늠했다고 합니다.

Getty Images Bank

The South Korean won is significantly undervalued against the US dollar and is expected to rebound within the next three years, according to Kenneth Rogoff, an economics professor at Harvard University and a leading foreign exchange expert.



“I feel more strongly about the Korean won being undervalued than the dollar being overvalued,” Rogoff told reporters on the sidelines of the American Economic Association (AEA) 2026 annual meeting in Philadelphia.



“The rule of thumb is that half of the undervaluation typically goes away in three years,” the former International Monetary Fund (IMF) chief economist added. “I would be surprised if it doesn’t appreciate over the next couple of years.”



The won averaged 1,421.97 won per dollar last year, marking a 4.2% depreciation and weaker than the levels recorded during the 1998 global financial crisis.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

“원화는 미국 달러 대비 상당히 저평가돼 있어 향후 3년 이내에 절상될 것으로 예상된다”고 하버드대 경제학 교수이자 외환 분야의 세계적 전문가 케네스 로고프는 말했다.로고프 교수는 3일 미국 필라델피아에서 열린 ‘2026 미국경제학회(AEA)’ 연차총회에서 기자들과 만나 달러는 고평가돼 있고, 원화는 저평가돼 있지만 “달러 고평가보다 원화 저평가에 더 확신을 가지고 말할 수 있다”며 “경험칙상 저평가분의 절반은 3년 안에 해소된다”고 설명했다.전직 IMF 수석 이코노미스트인 로고프 교수는 “향후 2~3년 이내에 원화가 절상되지 않는다면 놀라울 것”이라고 덧붙였다.원화는 지난해 달러당 평균 1,421.97원을 기록해 4.2%의 절하를 나타냈으며, 이는 1998년 글로벌 금융위기 당시 기록된 수준보다 더 약한 수준이다.어떤 행동을 허락하거나 격려할 때 우리는 흔히 엄지손가락을 위로 치켜세우며 ‘최고야’ ‘잘했어’라는 뜻을 전달합니다. thumb를 쓰는 이유는 손가락 중 가장 굵기 때문에 그만큼 중요하다는 의미를 내포하기 때문이지요.예문 아랫부분에 ‘경험으로 알게 된 규칙’이라는 의미로 rule of thumb이라는 표현이 쓰였습니다. 직역하면 ‘엄지손가락(thumb)의 법칙(rule)’이지만, 관용적 표현으로 정확한 수치나 공식에 근거하지 않아도 ‘경험을 통해 알게 된 법칙’ 또는 ‘어림잡아 계산하는 방법’이라는 의미로 쓰입니다.자(ruler) 같은 정확한 측정 도구가 흔하지 않던 시절에는 엄지손가락을 기준으로 물건의 길이를 재곤 했습니다. 성인의 엄지손가락 너비가 대략 2~3cm였기 때문에 정확하진 않지만 크기를 측정할 때 빠르고 편리한 기준이 되었지요.온도계가 없던 시절 맥주를 만드는 양조장에서 엄지손가락을 맥주 통에 잠깐 담가보고 발효가 어느 정도 됐는지 온도를 가늠했다고 합니다. 발효 과정의 온도가 매우 중요했는데, 너무 차가우면 발효가 제대로 진행되지 않기 때문이지요.As a rule of thumb는 roughly, generally와 비슷한 의미입니다. As a rule of thumb, getting enough sleep is important for maintaining concentration(일반적인 기준으로, 충분한 수면을 취하는 것은 집중력을 유지하는 데 중요하다).실생활에서 유용한 팁이나 일반적인 원칙을 알려주고 싶을 때 A good rule of thumb is ... 로 문장을 시작하곤 합니다. A good rule of thumb is to save 10% of your money, which allows you to manage your finances more wisely(일반적인 기준으로 볼 때, 네가 가진 돈의 10%를 저축하는 게 재정을 보다 현명하게 관리하는 방법이다).참고로 예문에서 원화 가치가 올랐다는 의미인 ‘절상’을 appreciation으로, 반대로 가치가 떨어졌다는 ‘절하’를 depreciation으로 표현했습니다.