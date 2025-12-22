[2027학년도 논술길잡이] "상위大 가기 위한 필수 전형 … 일정 체크 꼼꼼히"

임재관의 인문 논술 강의노트



2027학년도 인문논술 전형 안내

연세대 : 9. 9(화) 10:00 ~ 9. 11(목) 17:00

고려대 : 9. 8(월) 10:00 ～9. 10(수) 17:00

성균관대 : 9. 9(화) 10:00 ~ 9. 12(금) 18:00



임재관 대치 한걸음 입시논술 원장

27학년도 인문논술 준비를 위한 전형 안내와 분석 칼럼을 연재하고자 합니다. 2027학년도 수시모집 전형 일정은 다음과 같습니다.원서접수 기간은 2026년 9월 7일(월)부터 11일(금) 중 학교별로 3일 이상 진행됩니다. 학교마다 접수 기간이 다를 수 있으므로 지원 희망 대학의 정확한 일정을 미리 확인하고 준비해야 합니다.예) 연세, 고려, 성균, 서강, 한양 2026학년도 수시모집 일정위 3개 대학의 모집 일정만 해도 시기와 상세 마감 시간이 상이합니다. 접수 시기를 놓치지 않도록 미리 일정을 정확히 확인해두어야 합니다. 수시 전형은 9월 12일부터 12월 17일까지 약 90일간 실시됩니다. 합격자 발표는 12월 18일(금)까지이며, 합격자 등록은 12월 21일(월)부터 23일(수)까지 총 3일간 이루어집니다. 수시 미등록 충원 합격 통보 마감은 12월 29일(18시까지)이고, 최종 수시 미등록 충원 등록은 12월 30일(22시까지) 마감됩니다.2027학년도 논술전형 인원은 수시모집 전체 인원 27만7583명의 3.7%인 1만2711명을 선발합니다. 2026학년도에 비해 152명 증가한 수치입니다. 전체적으로는 작은 비중이지만, 상위 대학들에서는 높은 비중을 차지하고 있습니다. 예를 들어 상위 9개 대학 중심으로 인문계열만 선발해 논술 비중을 정리해보았습니다.9개 대학만 봤을 때 논술전형의 비중은 19%로 급격히 올라갑니다. 더 좋은 대학에 가기 위해서는 필수적인 전형이기 때문에, 논술전형의 준비는 많은 학생에게 중요한 입시 전략이 될 것입니다.논술고사를 지원하기 위해서라면 우선 최저자격의 달성 가능성에 대해 판단하고 있어야 합니다. 최저자격은 국어·수학·영어·탐구(1과목)를 개별 과목으로 간주하고, 네 과목 중 정해진 충족수를 합산해 계산합니다.27학년도 논술전형의 최저자격 특징을 정리하면 아래와 같습니다.실제로 최저자격의 충족률이 낮은 편이기 때문에, 실제 경쟁률은 (최저가 있는 경우) 학생부종합전형의 경쟁률과 엇비슷합니다. 아래 표로 정리해보았습니다. 최저자격을 충족할 수 있도록 더 단단히 수능 공부를 해야 할 것입니다.2027학년도 논술전형의 최저자격을 표로 정리해보았으니, 참고해보시기 바랍니다.한편 한국사는 최저자격의 등급 합산에 산입되지는 않으나, 일부 대학에서는 ‘필수 응시’ 혹은 등급을 별도의 최저자격으로 설정하고 있습니다. 이를 맞추지 못하면 국수영탐의 등급 합이 충족되었더라도 최저자격을 달성하지 못한 것으로 간주됩니다. 따라서 한국사도 소홀히 해서는 안됩니다.