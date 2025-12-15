[영어 이야기] 도박에 큰 돈을 쓰는 사람 'high roller'

영어에서 온 단어 롤러(roller)는 회전하는 원통형 도구를 의미합니다. 위 예문에서 roller는 ‘도박을 하는 사람’이라는 의미로 쓰였습니다. high roller는 ‘도박에서 큰돈을 쓰는 사람’을 의미하고요.

한국의 주요 외국인 전용 카지노에서 드롭액(게임 칩 구매액)이 2분기에 3조4200억 원으로 사상 최고치를 기록했다.제주, 서울, 인천, 부산에서 카지노를 운영하는 파라다이스의 2분기 드롭액은 1조8400억 원으로 사상 최대치를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치다.5월 한국을 방문한 외국인 입국자는 163만9387명으로 전년 같은 달 대비 14.9% 증가했으며, 이 가운데 중국인 방문객이 전체의 30%를 차지했다.유진투자증권의 한 애널리스트는 중국인 방문객 수의 꾸준한 증가가 올해 하반기 실적을 더욱 끌어올릴 것이라고 분석했다.파라다이스 관계자는 “한국을 방문하는 관광객 수가 늘어나면서 우리 카지노에서도 일반 이용객뿐 아니라 VIP 고액 고객도 증가하는 추세”라고 말했다.영어에서 온 단어 롤러(roller)는 회전하는 원통형 도구를 의미합니다. 컨베이어 벨트가 계속 움직이도록 아래에서 바퀴처럼 돌아가는 장치나 물건을 쉽게 옮기기 위해 받침대처럼 사용하는 굴림대 역시 롤러라고 부릅니다.위 예문에서 roller는 ‘도박을 하는 사람’이라는 의미로 쓰였습니다. high roller는 ‘도박에서 큰돈을 쓰는 사람’을 의미하고요. roller의 동사 원형인 roll은 ‘굴리다’라는 의미 외에도, 종이나 옷감처럼 길쭉한 것을 둥근 형태로 감아 만든 형태를 가리키는 말이기도 합니다. 지폐 여러 장을 돌돌 말아놓은 모양을 a roll of money, 즉 흔히 말하는 돈다발이라고 하지요.카지노에서 많은 돈을 베팅하려면 두툼한 지폐 다발을 가지고 있어야겠지요. 이것을 높이로 비유해 다른 사람보다 높은 지폐 다발을 가지고 있는 사람이라는 의미로 high roller라는 표현이 생겼다고 볼 수 있습니다. 즉 눈사람을 만들기 위해 눈덩이를 계속 굴려 크게 만드는 것처럼 많은 지폐를 돌돌 말아 두툼한 지폐 뭉치를 들고 도박을 하는 사람을 뜻하는 표현으로 쓰였습니다.사치품이나 손해를 볼 수 있는 곳에 돈을 흥청망청 쓰는 사람도 high roller라고 부릅니다. 반대로 적은 금액으로 베팅하는 사람을 low roller라고 표현합니다. Even though he wasn’t rich, he tried to act like a high roller to impress his friends(그는 부자가 아니었지만, 친구들에게 좋은 인상을 남기기 위해 큰손인 척했다).우리말에 ‘돈을 굴리다’라는 표현이 있지요. 하지만 여기서 ‘굴리다’는 roll(굴리다)과 직접적 관련이 없습니다. 돈을 멈춰 있게 하지 않고 계속 움직이게 한다는 비유에서 나온 말로, 주식이나 다른 투자를 통해 돈을 불린다는 의미지요. ‘주사위를 굴리다’를 roll the dice로 표현하지만, roll the money라는 표현은 영어에서 거의 사용되지 않습니다.예문 첫 문장에 나오는 단어 드롭액(drop amount)은 카지노 고객 1인당 게임을 하기 위해 현금을 칩으로 바꾼 금액을 의미합니다.