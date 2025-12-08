[생글기자 코너] 국립중앙박물관 유료화, 긍정적 검토해 볼 만

국립중앙박물관 누적 관람객 수는 500만 명을 돌파했다. 관람객이 급증한 데 비해 운영 비용 부담은 계속 늘고 있다. 더 쾌적하고 수준 높은 관람 환경을 제공하기 위해 유료화 논의가 필요한 시점이다.

국립중앙박물관이 17년 만에 입장료 유료화를 추진한다. 2008년부터 무료 관람제로 운영 중인 상설 전시를 유료로 전환하겠다는 것이다. 유홍준 국립중앙박물관장은 지난 10월 기자간담회에서 박물관 유료화와 예약제 시행을 논의 중이라고 밝혔다.외국에서도 한국 문화에 대한 관심이 커지고 박물관 굿즈가 인기를 끌면서 올 들어 지난 10월 15일까지 국립중앙박물관 누적 관람객 수는 500만 명을 돌파했다. 관람객이 급증한 데 비해 무료 관람제가 유지되면서 시설 유지와 운영 비용 부담은 계속 늘고 있다. 따라서 더 쾌적하고 수준 높은 관람 환경을 제공하기 위해 유료화 논의가 필요한 시점이다. 루브르박물관, 메트로폴리탄박물관 등 세계 유명 박물관은 성인 기준 3만~4만 원의 입장료를 받는다.또한 예약제 없이 관람객을 받고 있어 인원이 몰리는 날에는 원활하게 관람하기 어렵다. 이런 문제를 해결하기 위해 하루 관람객 수를 제한하고 조정할 수 있는 예약제 도입도 검토해야 한다.국립중앙박물관은 국민 세금으로 운영한다. 그러나 비수도권을 비롯해 멀리 떨어진 지역에 사는 사람은 박물관 관람이 현실적으로 어렵다. 무료 관람은 접근성이 좋은 일부 국민이 누리는 차별적 혜택이라고 할 수 있다. 방문객이 입장료를 내도록 하고 그 돈을 박물관 운영에 쓰는 것이 보다 합리적이다.관람료 수입으로 확보한 재원은 앞으로 박물관 증축과 유지, 보수 등에 투자할 수 있다. 국립중앙박물관 유료화는 관람 장벽을 높이는 것이 아니라 수준 높은 관람 환경을 제공하기 위한 발판이 될 것이다.안혜인 생글기자(위례한빛중 1학년)