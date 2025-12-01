[생글기자 코너] 청소년 가출은 개인 일탈 아닌 사회 구조적 문제

불우한 가정환경과 빈곤, 불평등이 청소년을 제도권 밖으로 밀어낸다. 가출 청소년을 제도권으로 다시 품어 안을 수 있는 종합적이고 체계적인 대책이 필요하다.

청소년기는 가정과 학교의 보살핌을 받으며 성장해가야 하는 시기다. 하지만, 많은 청소년이 사회에서 소외돼 일탈의 길로 빠져든다. 이런 현상은 가출 통계를 통해 확인할 수 있다.경찰청과 성평등가족부 등의 자료에 따르면 2023년 기준 실종 신고되거나 가출 경험이 있는 청소년은 약 13만 명이다. 국가데이터처와 성평등가족부가 발표한 ‘2024년 청소년 통계’에선 가출을 경험한 청소년이 10만5665명이었다.국회입법조사처에 따르면 가출 청소년의 63%는 가족과의 갈등을 가출 이유로 꼽았다. 가출 청소년이 늘고 있지만, 이들을 보호할 수단은 마땅치 않다. 가출 청소년은 대부분 친구 집, 여관, 모텔, 월세방 등에 머문다. 청소년 쉼터에서 지내는 비율은 37.7%에 불과했다. 전국 청소년 쉼터는 135곳, 정원은 1350명으로 턱없이 부족하다. 게다가 수도권에 집중돼 있어 비수도권 청소년은 시설에 접근하기조차 어렵다.청소년 가출은 개인이 아닌 사회구조적 문제의 결과로 봐야 한다. 불우한 가정환경과 빈곤, 불평등이 청소년을 제도권 밖으로 밀어낸다. 이들은 새로운 집단을 형성해 더 깊은 일탈과 범죄의 길로 빠져들기도 한다. 일부는 성인 범죄자와 연결된다.가출 청소년을 제도권으로 다시 품어 안을 수 있는 종합적이고 체계적인 대책이 필요하다. 청소년 쉼터를 대폭 확충하고 지역별 격차도 줄여야 한다. 또한 쉼터가 단순히 머물 공간만 제공하는 데서 그치지 말고, 심리 상담과 학업 지원, 직업 훈련 등을 제공하는 재사회화 공간으로 발전해야 한다.조승민 생글기자(세종국제고 2학년)